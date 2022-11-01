https://ria.ru/20221101/dnepr-1828431448.html
В Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр
В Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр - РИА Новости, 01.11.2022
В Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр
Пассажирские катера через Днепр в Херсонской области перестанут курсировать после завершения вывоза граждан из потенциально опасной 15-километровой береговой... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:46
2022-11-01T15:46
2022-11-01T15:46
владимир сальдо
херсонская область
днепр (река)
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пассажирские катера через Днепр в Херсонской области перестанут курсировать после завершения вывоза граждан из потенциально опасной 15-километровой береговой зоны, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Пока еще ходят пассажирские катера, но они, очевидно, после того, как мы отселим уже и левый берег, будут остановлены", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".На сегодняшний день сообщение между правым и левым берегами Днепра осуществляется паромами, пассажирскими катерами, а также за счет личного транспорта.Жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 75 тысяч человек.
https://ria.ru/20221101/kherson-1828424266.html
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владимир сальдо, херсонская область , днепр (река), россия
Владимир Сальдо, Херсонская область , Днепр (река), Россия
В Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр
Сальдо: в Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр после эвакуации
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пассажирские катера через Днепр в Херсонской области перестанут курсировать после завершения вывоза граждан из потенциально опасной 15-километровой береговой зоны, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Пока еще ходят пассажирские катера, но они, очевидно, после того, как мы отселим уже и левый берег, будут остановлены", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
На сегодняшний день сообщение между правым и левым берегами Днепра осуществляется паромами, пассажирскими катерами, а также за счет личного транспорта.
Жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом
массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 75 тысяч человек.