https://ria.ru/20221101/dnepr-1828431448.html

В Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр

В Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр - РИА Новости, 01.11.2022

В Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр

Пассажирские катера через Днепр в Херсонской области перестанут курсировать после завершения вывоза граждан из потенциально опасной 15-километровой береговой... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:46

2022-11-01T15:46

2022-11-01T15:46

владимир сальдо

херсонская область

днепр (река)

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пассажирские катера через Днепр в Херсонской области перестанут курсировать после завершения вывоза граждан из потенциально опасной 15-километровой береговой зоны, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Пока еще ходят пассажирские катера, но они, очевидно, после того, как мы отселим уже и левый берег, будут остановлены", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".На сегодняшний день сообщение между правым и левым берегами Днепра осуществляется паромами, пассажирскими катерами, а также за счет личного транспорта.Жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 75 тысяч человек.

https://ria.ru/20221101/kherson-1828424266.html

херсонская область

днепр (река)

россия

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владимир сальдо, херсонская область , днепр (река), россия