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В Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр - РИА Новости, 01.11.2022
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В Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр
В Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр - РИА Новости, 01.11.2022
В Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр
Пассажирские катера через Днепр в Херсонской области перестанут курсировать после завершения вывоза граждан из потенциально опасной 15-километровой береговой... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:46
2022-11-01T15:46
владимир сальдо
херсонская область
днепр (река)
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пассажирские катера через Днепр в Херсонской области перестанут курсировать после завершения вывоза граждан из потенциально опасной 15-километровой береговой зоны, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Пока еще ходят пассажирские катера, но они, очевидно, после того, как мы отселим уже и левый берег, будут остановлены", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".На сегодняшний день сообщение между правым и левым берегами Днепра осуществляется паромами, пассажирскими катерами, а также за счет личного транспорта.Жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 75 тысяч человек.
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владимир сальдо, херсонская область , днепр (река), россия
Владимир Сальдо, Херсонская область , Днепр (река), Россия
15:46 01.11.2022
 
В Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр

Сальдо: в Херсонской области остановят пассажирские катера через Днепр после эвакуации

© РИА Новости / Мария МарикянЖители Херсона на правом берегу Днепра
Жители Херсона на правом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Жители Херсона на правом берегу Днепра. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пассажирские катера через Днепр в Херсонской области перестанут курсировать после завершения вывоза граждан из потенциально опасной 15-километровой береговой зоны, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Пока еще ходят пассажирские катера, но они, очевидно, после того, как мы отселим уже и левый берег, будут остановлены", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
На сегодняшний день сообщение между правым и левым берегами Днепра осуществляется паромами, пассажирскими катерами, а также за счет личного транспорта.
Жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 75 тысяч человек.
Жители Херсона эвакуируются на катере по Днепру - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
15:19Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти поручили остающимся в городе жителям сообщить об этом
 
Владимир СальдоХерсонская областьДнепр (река)Россия
 
 
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