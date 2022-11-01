https://ria.ru/20221101/delo-1828318049.html
В Москве завершили расследование дела об убийстве в фитнес-клубе
В Москве завершили расследование дела об убийстве в фитнес-клубе - РИА Новости, 01.11.2022
В Москве завершили расследование дела об убийстве в фитнес-клубе
Следственный комитет завершил расследование дела в отношении предполагаемого исполнителя убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:39
2022-11-01T09:39
2022-11-01T09:39
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование дела в отношении предполагаемого исполнителя убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе в 2021 году - мотивом стал передел сфер влияния, сообщается в Telegram-канале столичного главка ведомства.В апреле 2021 года в фитнес-клубе в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере - видео этого инцидента впоследствии появилось в интернете."Столичным СК завершено расследование уголовного дела в отношении Матлаба Султанова, исполнителя убийства Али Гейдарова, известного как Алик Рыжий", - говорится в релизе.Мотивом убийства следствие сочло "предпринимательскую деятельность потерпевшего", а также "передел сфер негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Московской области"."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.В отношении еще двух подозреваемых, причастных к преступлению, уголовное дело выделено в отдельное производство. Их объявили в розыск.
https://ria.ru/20221031/belkacar-1828209706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве завершили расследование дела об убийстве в фитнес-клубе
В Москве завершили расследование против киллера, застрелившего "авторитета" в фитнес-клубе
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Следственный комитет завершил расследование дела в отношении предполагаемого исполнителя убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе в 2021 году - мотивом стал передел сфер влияния, сообщается
в Telegram-канале столичного главка ведомства.
В апреле 2021 года в фитнес-клубе в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере - видео этого инцидента впоследствии появилось в интернете.
"Столичным СК
завершено расследование уголовного дела в отношении Матлаба Султанова, исполнителя убийства Али Гейдарова, известного как Алик Рыжий", - говорится в релизе.
Мотивом убийства следствие сочло "предпринимательскую деятельность потерпевшего", а также "передел сфер негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Московской области".
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
В отношении еще двух подозреваемых, причастных к преступлению, уголовное дело выделено в отдельное производство. Их объявили в розыск.