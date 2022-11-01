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Бюджет Хабаровского края вырос на 16 процентов в сравнении с 2021 годом - РИА Новости, 01.11.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20221101/byudzhet-1828325491.html
Бюджет Хабаровского края вырос на 16 процентов в сравнении с 2021 годом
Бюджет Хабаровского края вырос на 16 процентов в сравнении с 2021 годом - РИА Новости, 01.11.2022
Бюджет Хабаровского края вырос на 16 процентов в сравнении с 2021 годом
Бюджет Хабаровского края вырос на 16% в сравнении с прошлым годом, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T10:17
2022-11-01T10:17
хабаровский край
экономика
михаил дегтярев
хабаровский край
россия
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ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Бюджет Хабаровского края вырос на 16% в сравнении с прошлым годом, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Исполнение бюджета Хабаровского края за январь-сентябрь стало ключевой темой совещания регионального правительства, которое возглавил губернатор во вторник."Доходы консолидированного бюджета превысили 133 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые поступления составили 98 миллиардов - на 17% выше данных предыдущего года. Расходная часть увеличилась до 127,5 миллиарда рублей - плюс почти 18 миллиардов к показателям 2021-го. Прежде всего за счет трат на социальную сферу... В целом, за январь-сентябрь текущего года бюджет региона показывает рост доходов на 16%: плюс 18,4 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом. А собственные налоговые доходы увеличены почти на 14 миллиардов рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогу совещания.По словам губернатора, на образование, соцполитику, здравоохранение, культуру, спорт направили 65% бюджета или 82,4 миллиарда рублей (на 4,4 миллиарда больше). При этом помощь от федерального центра видоизменилась: стало больше субсидий, а дотации, наоборот, сократились, указал Дегтярев.Он отметил, что "в свете последних событий" одним из приоритетных направлений работы органов власти края стало обеспечение исполнения указа президента России Владимира Путина №757."В центре внимания - безопасность объектов критической инфраструктуры, поддержка мобилизованных и их семей, информирование о мерах поддержки. И реализуется все это в том числе за счет резервного фонда. Поручил продолжить работу по оптимизации средств. Все, что министерства не готовы освоить до конца года, направить в резервный фонд", - заключил глава региона.Как уточняет региональное правительство, губернатор поручил краевым министерствам и ведомствам в срок до 8 ноября продолжить работу по оптимизации средств.Качественное администрирование бюджетного процесса и запуск новых инвестпроцессов со стороны команды Дегтярева позволили краю увеличить доходную часть бюджета. Это обеспечит 100% выполнение всех социальных расходов и расширит перечень крупных инфраструктурных проектов, которые станут драйвером экономики региона в будущем, уверены в краевом кабмине.
https://ria.ru/20221025/byudzhet-1826442805.html
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экономика, михаил дегтярев, хабаровский край, россия
Хабаровский край, Экономика, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Россия
10:17 01.11.2022
 
Бюджет Хабаровского края вырос на 16 процентов в сравнении с 2021 годом

Губернатор Дегтярев: бюджет Хабаровского края вырос на 16% в сравнении с 2021 годом

© Фото : предоставлено пресс-службой правителтства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правителтства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Бюджет Хабаровского края вырос на 16% в сравнении с прошлым годом, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Исполнение бюджета Хабаровского края за январь-сентябрь стало ключевой темой совещания регионального правительства, которое возглавил губернатор во вторник.
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"Доходы консолидированного бюджета превысили 133 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые поступления составили 98 миллиардов - на 17% выше данных предыдущего года. Расходная часть увеличилась до 127,5 миллиарда рублей - плюс почти 18 миллиардов к показателям 2021-го. Прежде всего за счет трат на социальную сферу... В целом, за январь-сентябрь текущего года бюджет региона показывает рост доходов на 16%: плюс 18,4 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом. А собственные налоговые доходы увеличены почти на 14 миллиардов рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогу совещания.
По словам губернатора, на образование, соцполитику, здравоохранение, культуру, спорт направили 65% бюджета или 82,4 миллиарда рублей (на 4,4 миллиарда больше). При этом помощь от федерального центра видоизменилась: стало больше субсидий, а дотации, наоборот, сократились, указал Дегтярев.
Он отметил, что "в свете последних событий" одним из приоритетных направлений работы органов власти края стало обеспечение исполнения указа президента России Владимира Путина №757.
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"В центре внимания - безопасность объектов критической инфраструктуры, поддержка мобилизованных и их семей, информирование о мерах поддержки. И реализуется все это в том числе за счет резервного фонда. Поручил продолжить работу по оптимизации средств. Все, что министерства не готовы освоить до конца года, направить в резервный фонд", - заключил глава региона.
Как уточняет региональное правительство, губернатор поручил краевым министерствам и ведомствам в срок до 8 ноября продолжить работу по оптимизации средств.
Качественное администрирование бюджетного процесса и запуск новых инвестпроцессов со стороны команды Дегтярева позволили краю увеличить доходную часть бюджета. Это обеспечит 100% выполнение всех социальных расходов и расширит перечень крупных инфраструктурных проектов, которые станут драйвером экономики региона в будущем, уверены в краевом кабмине.
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