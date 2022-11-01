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В Кремле не получали просьб блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook* - РИА Новости, 01.11.2022
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В Кремле не получали просьб блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook*
В Кремле не получали просьб блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook* - РИА Новости, 01.11.2022
В Кремле не получали просьб блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook*
Кремль не получал обращений от блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены), заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T14:08
2022-11-01T14:08
технологии
владимир путин
россия
facebook
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кремль не получал обращений от блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее "Ведомости" сообщали, что "Совет блогеров при Совфеде" якобы направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены). Как отметила газета, подлинность копий писем подтвердила изданию "координатор совета блогеров" Валерия Рытвина. Однако в Совфеде отметили, что там нет такого органа, как Совет блогеров. При этом сама Рытвина является координатором секции "Информационное взаимодействие и контентный анализ" Экспертного совета при комитете СФ по образованию и науке. В Совфеде, в свою очередь, считают неуместным вести речь о разблокировки этих социальных сетей."Как можно относиться к инициативе того, чего не существует. Я, честно говоря, не совсем владею информацией. Какая-то секция, не секция, но исходим из того, что заявили в Совете Федерации. Здесь никакой позиции нет, потому что скорее это обезличенное обращение, которое не рассматривается", - сказал Песков.В марте Meta Platforms* (Meta* запрещена в РФ, признана экстремистской организацией) в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220812/razblokirovka-1809179888.html
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технологии, владимир путин, россия, facebook, дмитрий песков
Технологии, Владимир Путин, Россия, Facebook, Дмитрий Песков
14:08 01.11.2022
 
В Кремле не получали просьб блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook*

Песков: Кремль не получал обращений от блогеров о разблокировке Instagram и Facebook

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Большой Кремлёвский дворец
Вид на Большой Кремлёвский дворец - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Большой Кремлёвский дворец . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кремль не получал обращений от блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее "Ведомости" сообщали, что "Совет блогеров при Совфеде" якобы направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены). Как отметила газета, подлинность копий писем подтвердила изданию "координатор совета блогеров" Валерия Рытвина. Однако в Совфеде отметили, что там нет такого органа, как Совет блогеров. При этом сама Рытвина является координатором секции "Информационное взаимодействие и контентный анализ" Экспертного совета при комитете СФ по образованию и науке. В Совфеде, в свою очередь, считают неуместным вести речь о разблокировки этих социальных сетей.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 15:23
В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram*
"Как можно относиться к инициативе того, чего не существует. Я, честно говоря, не совсем владею информацией. Какая-то секция, не секция, но исходим из того, что заявили в Совете Федерации. Здесь никакой позиции нет, потому что скорее это обезличенное обращение, которое не рассматривается", - сказал Песков.
В марте Meta Platforms* (Meta* запрещена в РФ, признана экстремистской организацией) в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Пленарное заседание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 14:41
В Госдуме предложили запретить чиновникам использовать WhatsApp
 
ТехнологииВладимир ПутинРоссияFacebookДмитрий Песков
 
 
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