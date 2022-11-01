https://ria.ru/20221101/blogery-1828400937.html

В Кремле не получали просьб блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook*

В Кремле не получали просьб блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook* - РИА Новости, 01.11.2022

В Кремле не получали просьб блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook*

Кремль не получал обращений от блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены), заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T14:08

2022-11-01T14:08

2022-11-01T14:08

технологии

владимир путин

россия

facebook

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кремль не получал обращений от блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее "Ведомости" сообщали, что "Совет блогеров при Совфеде" якобы направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены). Как отметила газета, подлинность копий писем подтвердила изданию "координатор совета блогеров" Валерия Рытвина. Однако в Совфеде отметили, что там нет такого органа, как Совет блогеров. При этом сама Рытвина является координатором секции "Информационное взаимодействие и контентный анализ" Экспертного совета при комитете СФ по образованию и науке. В Совфеде, в свою очередь, считают неуместным вести речь о разблокировки этих социальных сетей."Как можно относиться к инициативе того, чего не существует. Я, честно говоря, не совсем владею информацией. Какая-то секция, не секция, но исходим из того, что заявили в Совете Федерации. Здесь никакой позиции нет, потому что скорее это обезличенное обращение, которое не рассматривается", - сказал Песков.В марте Meta Platforms* (Meta* запрещена в РФ, признана экстремистской организацией) в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220812/razblokirovka-1809179888.html

https://ria.ru/20221019/whatsapp-1825112183.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, владимир путин, россия, facebook, дмитрий песков