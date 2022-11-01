https://ria.ru/20221101/blogery-1828328152.html

В Совфеде опровергли сообщения о существовании Совета блогеров при палате

В Совфеде опровергли сообщения о существовании Совета блогеров при палате - РИА Новости, 01.11.2022

В Совфеде опровергли сообщения о существовании Совета блогеров при палате

"Совета блогеров при Совете Федерации", якобы предложившего президенту РФ Владимиру Путину отменить блокировку Facebook* и Instagram* (признаны в РФ... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T10:28

2022-11-01T10:28

2022-11-01T10:28

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Совета блогеров при Совете Федерации", якобы предложившего президенту РФ Владимиру Путину отменить блокировку Facebook* и Instagram* (признаны в РФ экстремистскими и запрещены) в России, не существует, заявили в Совфеде.Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что "Совет блогеров при Совфеде" якобы направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены). Как отметила газета, подлинность копий писем подтвердила изданию "координатор совета блогеров" Валерия Рытвина."При Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации нет такого органа, как Совет блогеров. Валерия Рытвина, представляющаяся СМИ как координатор Совета блогеров, действительно является координатором секции "Информационное взаимодействие и контентный анализ" Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале верхней палаты. При этом инициативы Рытвиной не являются официальной позицией Совета Федерации, комитетов, либо других органов при палате, отметили в Совфеде.В связи с тем, что Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при СФ, принято решение вывести её из состава экспертов, говорится в сообщении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221019/whatsapp-1825112183.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, россия, совет федерации рф, facebook