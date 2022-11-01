https://ria.ru/20221101/biznes-1828382480.html

Минск запретил инвесторам из недружественных стран реорганизацию бизнеса

Минск запретил инвесторам из недружественных стран реорганизацию бизнеса - РИА Новости, 01.11.2022

Минск запретил инвесторам из недружественных стран реорганизацию бизнеса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом расширил ограничения в отношении юридических и физических лиц из недружественных стран, являющихся... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:18

2022-11-01T13:18

2022-11-01T13:18

в мире

александр лукашенко

белоруссия

минск

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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом расширил ограничения в отношении юридических и физических лиц из недружественных стран, являющихся инвесторами свыше 190 белорусских организаций, запретив им реорганизацию бизнеса и выход из него, следует из опубликованного на Национальном правовом портале страны документа.В июле правительство Белоруссии издало перечень из 190 компаний, работающих в различных сферах экономики республики. Инвесторам из недружественных стран было запрещено отчуждение долей и акций таких компаний. Впоследствии перечень несколько расширился."Реорганизация юридического лица Республики Беларусь, включенного в перечень… а также выход из такого юридического лица участника, являющегося лицом из иностранного государства, совершающего недружественные действия в отношении белорусских юридических и физических лиц, запрещается", - говорится в указе.Отмечается, что госрегистрация юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации, также запрещается.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20221101/armeniya-1828352333.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, минск