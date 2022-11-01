Минск запретил инвесторам из недружественных стран реорганизацию бизнеса
Минск запретил инвесторам из недружественных стран реорганизацию бизнеса и выход из него
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкЗнак "Нулевой километр Белоруссии" и дворец Республики на Октябрьской площади в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Знак "Нулевой километр Белоруссии" и дворец Республики на Октябрьской площади в Минске. Архивное фото
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом расширил ограничения в отношении юридических и физических лиц из недружественных стран, являющихся инвесторами свыше 190 белорусских организаций, запретив им реорганизацию бизнеса и выход из него, следует из опубликованного на Национальном правовом портале страны документа.
В июле правительство Белоруссии издало перечень из 190 компаний, работающих в различных сферах экономики республики. Инвесторам из недружественных стран было запрещено отчуждение долей и акций таких компаний. Впоследствии перечень несколько расширился.
"Реорганизация юридического лица Республики Беларусь, включенного в перечень… а также выход из такого юридического лица участника, являющегося лицом из иностранного государства, совершающего недружественные действия в отношении белорусских юридических и физических лиц, запрещается", - говорится в указе.
Отмечается, что госрегистрация юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации, также запрещается.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля.
Вчера, 11:28Bridgestone начал продажу бизнеса в России