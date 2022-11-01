https://ria.ru/20221101/belorussiya-1828420663.html

Премьер Белоруссии призвал не позволить вбить клин между членами ШОС

Премьер Белоруссии призвал не позволить вбить клин между членами ШОС - РИА Новости, 01.11.2022

Премьер Белоруссии призвал не позволить вбить клин между членами ШОС

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне попыток вбить клин между членами ШОС организация должна усилить координацию с ОДКБ и ЕАЭС. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:06

2022-11-01T15:06

2022-11-01T15:06

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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне попыток вбить клин между членами ШОС организация должна усилить координацию с ОДКБ и ЕАЭС."На фоне попыток отдельных блоков и государств вбить клин в отношения между странами ШОС считаем необходимым усилить координацию действий организации с региональными организациями в Евразии, такими как ОДКБ и ЕАЭС, для обеспечения стабильности в регионе с учетом новых вызовов и угроз", - сказал Головченко на онлайн-заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Видеофрагмент его речи во вторник опубликован в Telegram-канале белорусского правительства.Премьер подчеркнул, что приоритеты Белоруссии в ШОС находятся в полном согласии с ее основополагающим документом – Хартией. "Республика Беларусь также полностью разделяет подходы, зафиксированные в Самаркандской декларации совета глав государств. Выступаем за обеспечение региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития, дальнейшее совершенствование практического сотрудничества, укрепление гуманитарного диалога", - заявил Головченко.Глава белорусского правительства подчеркнул, что республика всемерно поддерживает усилия ШОС, направленные на обеспечение мира и устойчивого развития как в азиатском регионе, так и в более широком международном формате.

https://ria.ru/20221101/odkb-1828383016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, роман головченко, белоруссия, евразия, евразийский экономический союз, одкб, шос