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Премьер Белоруссии призвал не позволить вбить клин между членами ШОС - РИА Новости, 01.11.2022
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Премьер Белоруссии призвал не позволить вбить клин между членами ШОС
Премьер Белоруссии призвал не позволить вбить клин между членами ШОС - РИА Новости, 01.11.2022
Премьер Белоруссии призвал не позволить вбить клин между членами ШОС
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне попыток вбить клин между членами ШОС организация должна усилить координацию с ОДКБ и ЕАЭС. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:06
2022-11-01T15:06
в мире
роман головченко
белоруссия
евразия
евразийский экономический союз
одкб
шос
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне попыток вбить клин между членами ШОС организация должна усилить координацию с ОДКБ и ЕАЭС."На фоне попыток отдельных блоков и государств вбить клин в отношения между странами ШОС считаем необходимым усилить координацию действий организации с региональными организациями в Евразии, такими как ОДКБ и ЕАЭС, для обеспечения стабильности в регионе с учетом новых вызовов и угроз", - сказал Головченко на онлайн-заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Видеофрагмент его речи во вторник опубликован в Telegram-канале белорусского правительства.Премьер подчеркнул, что приоритеты Белоруссии в ШОС находятся в полном согласии с ее основополагающим документом – Хартией. "Республика Беларусь также полностью разделяет подходы, зафиксированные в Самаркандской декларации совета глав государств. Выступаем за обеспечение региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития, дальнейшее совершенствование практического сотрудничества, укрепление гуманитарного диалога", - заявил Головченко.Глава белорусского правительства подчеркнул, что республика всемерно поддерживает усилия ШОС, направленные на обеспечение мира и устойчивого развития как в азиатском регионе, так и в более широком международном формате.
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в мире, роман головченко, белоруссия, евразия, евразийский экономический союз, одкб, шос
В мире, Роман Головченко, Белоруссия, Евразия, Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС
15:06 01.11.2022
 
Премьер Белоруссии призвал не позволить вбить клин между членами ШОС

Премьер Белоруссии Головченко призвал усилить координацию с ОДКБ и ЕАЭС

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне попыток вбить клин между членами ШОС организация должна усилить координацию с ОДКБ и ЕАЭС.
"На фоне попыток отдельных блоков и государств вбить клин в отношения между странами ШОС считаем необходимым усилить координацию действий организации с региональными организациями в Евразии, такими как ОДКБ и ЕАЭС, для обеспечения стабильности в регионе с учетом новых вызовов и угроз", - сказал Головченко на онлайн-заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Видеофрагмент его речи во вторник опубликован в Telegram-канале белорусского правительства.
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Совет коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября
Премьер подчеркнул, что приоритеты Белоруссии в ШОС находятся в полном согласии с ее основополагающим документом – Хартией. "Республика Беларусь также полностью разделяет подходы, зафиксированные в Самаркандской декларации совета глав государств. Выступаем за обеспечение региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития, дальнейшее совершенствование практического сотрудничества, укрепление гуманитарного диалога", - заявил Головченко.
Глава белорусского правительства подчеркнул, что республика всемерно поддерживает усилия ШОС, направленные на обеспечение мира и устойчивого развития как в азиатском регионе, так и в более широком международном формате.
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В миреРоман ГоловченкоБелоруссияЕвразияЕвразийский экономический союзОДКБШОС
 
 
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