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Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре - РИА Новости, 31.10.2022
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Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре
Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре - РИА Новости, 31.10.2022
Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре
Россияне в начале месяца будут отдыхать три дня - с 4 по 6 ноября, напомнили в министерстве труда и социальной защиты РФ, РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:10
2022-10-31T12:11
общество
россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне в начале месяца будут отдыхать три дня - с 4 по 6 ноября, напомнили в министерстве труда и социальной защиты РФ,"В ноябре помимо традиционных выходных дней субботы и воскресенья нас ожидает еще один дополнительных выходной день. В первую неделю ноября отдыхать предстоит три дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно", - говорится в сообщении министерства в Telegram.В Минтруде напомнили, что праздничный день выпадает на пятницу, поэтому предпраздничный рабочий день - четверг - будет сокращен на 1 час.
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общество, россия
Общество, Россия
12:10 31.10.2022 (обновлено: 12:11 31.10.2022)
 
Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре

Минтруд напомнил, что россияне в начале месяца будут отдыхать три дня — с 4 по 6 ноября

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне в начале месяца будут отдыхать три дня - с 4 по 6 ноября, напомнили в министерстве труда и социальной защиты РФ,
"В ноябре помимо традиционных выходных дней субботы и воскресенья нас ожидает еще один дополнительных выходной день. В первую неделю ноября отдыхать предстоит три дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно", - говорится в сообщении министерства в Telegram.
В Минтруде напомнили, что праздничный день выпадает на пятницу, поэтому предпраздничный рабочий день - четверг - будет сокращен на 1 час.
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