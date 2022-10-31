https://ria.ru/20221031/vykhodnye-1828060605.html
Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре
Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре - РИА Новости, 31.10.2022
Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре
Россияне в начале месяца будут отдыхать три дня - с 4 по 6 ноября, напомнили в министерстве труда и социальной защиты РФ, РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:10
2022-10-31T12:10
2022-10-31T12:11
общество
россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне в начале месяца будут отдыхать три дня - с 4 по 6 ноября, напомнили в министерстве труда и социальной защиты РФ,"В ноябре помимо традиционных выходных дней субботы и воскресенья нас ожидает еще один дополнительных выходной день. В первую неделю ноября отдыхать предстоит три дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно", - говорится в сообщении министерства в Telegram.В Минтруде напомнили, что праздничный день выпадает на пятницу, поэтому предпраздничный рабочий день - четверг - будет сокращен на 1 час.
https://ria.ru/20221010/noyabr-1822919975.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
12:10 31.10.2022 (обновлено: 12:11 31.10.2022)
Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре
Минтруд напомнил, что россияне в начале месяца будут отдыхать три дня — с 4 по 6 ноября
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне в начале месяца будут отдыхать три дня - с 4 по 6 ноября, напомнили в министерстве труда и социальной защиты РФ,
"В ноябре помимо традиционных выходных дней субботы и воскресенья нас ожидает еще один дополнительных выходной день. В первую неделю ноября отдыхать предстоит три дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно", - говорится в сообщении министерства в Telegram.
В Минтруде напомнили, что праздничный день выпадает на пятницу, поэтому предпраздничный рабочий день - четверг - будет сокращен на 1 час.