https://ria.ru/20221031/vykhodnye-1828060605.html

Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре

Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре - РИА Новости, 31.10.2022

Минтруд напомнил о трех выходных в ноябре

Россияне в начале месяца будут отдыхать три дня - с 4 по 6 ноября, напомнили в министерстве труда и социальной защиты РФ, РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:10

2022-10-31T12:10

2022-10-31T12:11

общество

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне в начале месяца будут отдыхать три дня - с 4 по 6 ноября, напомнили в министерстве труда и социальной защиты РФ,"В ноябре помимо традиционных выходных дней субботы и воскресенья нас ожидает еще один дополнительных выходной день. В первую неделю ноября отдыхать предстоит три дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно", - говорится в сообщении министерства в Telegram.В Минтруде напомнили, что праздничный день выпадает на пятницу, поэтому предпраздничный рабочий день - четверг - будет сокращен на 1 час.

https://ria.ru/20221010/noyabr-1822919975.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия