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Удары по объектам инфраструктуры Украины на 31.10.2022 - РИА Новости, 31.10.2022
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Удары по объектам инфраструктуры Украины на 31.10.2022
Удары по объектам инфраструктуры Украины на 31.10.2022 - РИА Новости, 31.10.2022
Удары по объектам инфраструктуры Украины на 31.10.2022
Российские вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:46
2022-10-31T13:05
инфографика
в мире
украина
киев
взрыв
инфраструктура
запорожье
винница
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Российские вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Повреждены десятки важных инфраструктурных объектов, в том числе и в Киеве. В каких городах слышны взрывы сегодня, смотрите в инфографике Ria.ru.
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в мире, украина, киев, взрыв, инфраструктура, запорожье, винница, харьков, черновцы, инфографика
Инфографика, В мире, Украина, Киев, Взрыв, Инфраструктура, Запорожье, Винница, Харьков, Черновцы
12:46 31.10.2022 (обновлено: 13:05 31.10.2022)
 

Удары по объектам инфраструктуры Украины на 31.10.2022

Читать ria.ru в
Российские вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Повреждены десятки важных инфраструктурных объектов, в том числе и в Киеве. В каких городах слышны взрывы сегодня, смотрите в инфографике Ria.ru.
Удары по объектам инфраструктуры Украины Удары по объектам инфраструктуры Украины
 
ИнфографикаВ миреУкраинаКиевВзрывИнфраструктураЗапорожьеВинницаХарьковЧерновцы
 
 
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