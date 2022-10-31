https://ria.ru/20221031/udary_infrastruktura-1828073401.html
Удары по объектам инфраструктуры Украины на 31.10.2022
Удары по объектам инфраструктуры Украины на 31.10.2022 - РИА Новости, 31.10.2022
Удары по объектам инфраструктуры Украины на 31.10.2022
Российские вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:46
2022-10-31T12:46
2022-10-31T13:05
инфографика
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Российские вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Повреждены десятки важных инфраструктурных объектов, в том числе и в Киеве. В каких городах слышны взрывы сегодня, смотрите в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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