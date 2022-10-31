Рейтинг@Mail.ru
Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/twitter-1828189757.html
Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС, сообщили СМИ
Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС, сообщили СМИ
Американский предприниматель Илон Маск заверил Еврокомиссию, что Twitter продолжит соблюдать европейские правила модерации контента, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:48
2022-10-31T16:48
технологии
илон маск
twitter
евросоюз
еврокомиссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_700c98f3320cf1180263647fbe5cae9f.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заверил Еврокомиссию, что Twitter продолжит соблюдать европейские правила модерации контента, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС.Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, комментируя приобретение Twitter предпринимателем Илоном Маском, напомнил о необходимости соблюдать установленные в союзе правила. Ранее Евросоюз утвердил новые правила работы крупных мировых цифровых платформ, нацеленные на борьбу с нелегальным контентом. В ЕС, в частности, будет действовать "Закон о цифровых услугах", который установит определенные ограничения на цифровой контент, а также "Закон о цифровых рынках", который регламентирует способы ведения бизнеса технологическими гигантами."Маск сказал еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону, что он планирует соблюдать "Закон о цифровых услугах" региона, согласно которому на компании налагаются огромные штрафы, если они не контролируют незаконный контент", - говорится в сообщении агентства.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети.
https://ria.ru/20221031/twitter-1828104515.html
https://ria.ru/20221031/twitter-1828188311.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24301d29f977c1153bf942083e020fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, twitter, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Технологии, Илон Маск, Twitter, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
16:48 31.10.2022
 
Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС, сообщили СМИ

Рейтер: Маск заверил ЕК в том, что Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкTwitter
Twitter - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заверил Еврокомиссию, что Twitter продолжит соблюдать европейские правила модерации контента, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС.
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, комментируя приобретение Twitter предпринимателем Илоном Маском, напомнил о необходимости соблюдать установленные в союзе правила. Ранее Евросоюз утвердил новые правила работы крупных мировых цифровых платформ, нацеленные на борьбу с нелегальным контентом. В ЕС, в частности, будет действовать "Закон о цифровых услугах", который установит определенные ограничения на цифровой контент, а также "Закон о цифровых рынках", который регламентирует способы ведения бизнеса технологическими гигантами.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:09
В Twitter хотят уволить четверть персонала, сообщили СМИ
"Маск сказал еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону, что он планирует соблюдать "Закон о цифровых услугах" региона, согласно которому на компании налагаются огромные штрафы, если они не контролируют незаконный контент", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 16:43
Маск поручил разработать платную верификацию в Twitter, сообщили СМИ
 
ТехнологииИлон МаскTwitterЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала