https://ria.ru/20221031/twitter-1828189757.html
Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС, сообщили СМИ
Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС, сообщили СМИ
Американский предприниматель Илон Маск заверил Еврокомиссию, что Twitter продолжит соблюдать европейские правила модерации контента, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:48
2022-10-31T16:48
2022-10-31T16:48
технологии
илон маск
twitter
евросоюз
еврокомиссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_700c98f3320cf1180263647fbe5cae9f.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заверил Еврокомиссию, что Twitter продолжит соблюдать европейские правила модерации контента, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС.Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, комментируя приобретение Twitter предпринимателем Илоном Маском, напомнил о необходимости соблюдать установленные в союзе правила. Ранее Евросоюз утвердил новые правила работы крупных мировых цифровых платформ, нацеленные на борьбу с нелегальным контентом. В ЕС, в частности, будет действовать "Закон о цифровых услугах", который установит определенные ограничения на цифровой контент, а также "Закон о цифровых рынках", который регламентирует способы ведения бизнеса технологическими гигантами."Маск сказал еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону, что он планирует соблюдать "Закон о цифровых услугах" региона, согласно которому на компании налагаются огромные штрафы, если они не контролируют незаконный контент", - говорится в сообщении агентства.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети.
https://ria.ru/20221031/twitter-1828104515.html
https://ria.ru/20221031/twitter-1828188311.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24301d29f977c1153bf942083e020fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, twitter, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Технологии, Илон Маск, Twitter, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС, сообщили СМИ
Рейтер: Маск заверил ЕК в том, что Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Американский предприниматель Илон Маск заверил Еврокомиссию, что Twitter продолжит соблюдать европейские правила модерации контента, передает агентство Рейтер
со ссылкой на источники в ЕС.
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, комментируя приобретение Twitter предпринимателем Илоном Маском, напомнил о необходимости соблюдать установленные в союзе правила. Ранее Евросоюз утвердил новые правила работы крупных мировых цифровых платформ, нацеленные на борьбу с нелегальным контентом. В ЕС, в частности, будет действовать "Закон о цифровых услугах", который установит определенные ограничения на цифровой контент, а также "Закон о цифровых рынках", который регламентирует способы ведения бизнеса технологическими гигантами.
"Маск сказал еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону, что он планирует соблюдать "Закон о цифровых услугах" региона, согласно которому на компании налагаются огромные штрафы, если они не контролируют незаконный контент", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети.