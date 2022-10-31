https://ria.ru/20221031/twitter-1828189757.html

Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС, сообщили СМИ

Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022

Twitter будет соблюдать правила модерации контента ЕС, сообщили СМИ

Американский предприниматель Илон Маск заверил Еврокомиссию, что Twitter продолжит соблюдать европейские правила модерации контента, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:48

2022-10-31T16:48

2022-10-31T16:48

технологии

илон маск

twitter

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заверил Еврокомиссию, что Twitter продолжит соблюдать европейские правила модерации контента, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС.Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, комментируя приобретение Twitter предпринимателем Илоном Маском, напомнил о необходимости соблюдать установленные в союзе правила. Ранее Евросоюз утвердил новые правила работы крупных мировых цифровых платформ, нацеленные на борьбу с нелегальным контентом. В ЕС, в частности, будет действовать "Закон о цифровых услугах", который установит определенные ограничения на цифровой контент, а также "Закон о цифровых рынках", который регламентирует способы ведения бизнеса технологическими гигантами."Маск сказал еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону, что он планирует соблюдать "Закон о цифровых услугах" региона, согласно которому на компании налагаются огромные штрафы, если они не контролируют незаконный контент", - говорится в сообщении агентства.Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети.

https://ria.ru/20221031/twitter-1828104515.html

https://ria.ru/20221031/twitter-1828188311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, илон маск, twitter, евросоюз, еврокомиссия, в мире