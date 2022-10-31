https://ria.ru/20221031/toplivo-1828052766.html
Власти Магаданской области намерены контролировать цены на топливо
Власти Магаданской области намерены контролировать цены на топливо - РИА Новости, 31.10.2022
Власти Магаданской области намерены контролировать цены на топливо
Власти Магаданской области будут контролировать цены на поставляемое топливо, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:49
2022-10-31T11:49
2022-10-31T11:49
экономика
магаданская область
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МАГАДАН, 31 окт – РИА Новости. Власти Магаданской области будут контролировать цены на поставляемое топливо, сообщает правительство региона.Ранее цены на автозаправках Магаданской области на дизельное топливо выросли сразу на 5 рублей. При этом возник дефицит солярки, сейчас ее продают не более чем по 500 литров в руки. При этом большегрузы, доставляющие уголь в поселки региона и работающие на золотодобывающих рудниках, используют исключительно дизтопливо."Мы обязаны обеспечить госконтроль за ценами на топливо со стороны региона. Помимо этого, мы прорабатываем варианты изменения схем поставок горючего, чтобы минимизировать издержки на его транспортировке. Это нелегко, но достижимо", - цитирует правительство слова губернатора.Дополняется, что поставщик закупил "зимнее дизтопливо" на ноябрь-декабрь 2022 года в объеме 65,3 тысячи тонн."По данным регионального министерства, запас дизельного топлива в регионе составляет 14 суток. В пути около 15 тысяч тонн топлива, что соответствует месячной потребности региона", - добавляет правительство.
https://ria.ru/20221030/magadan-1827851025.html
https://ria.ru/20221029/taksisty-1827723864.html
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экономика, магаданская область, россия
Экономика, Магаданская область, Россия
Власти Магаданской области намерены контролировать цены на топливо
Власти Магаданской области будут контролировать цены на поставляемое топливо
МАГАДАН, 31 окт – РИА Новости.
Власти Магаданской области будут контролировать цены на поставляемое топливо, сообщает
правительство региона.
Ранее цены на автозаправках Магаданской области на дизельное топливо выросли сразу на 5 рублей. При этом возник дефицит солярки, сейчас ее продают не более чем по 500 литров в руки. При этом большегрузы, доставляющие уголь в поселки региона и работающие на золотодобывающих рудниках, используют исключительно дизтопливо.
"Мы обязаны обеспечить госконтроль за ценами на топливо со стороны региона. Помимо этого, мы прорабатываем варианты изменения схем поставок горючего, чтобы минимизировать издержки на его транспортировке. Это нелегко, но достижимо", - цитирует правительство слова губернатора.
Дополняется, что поставщик закупил "зимнее дизтопливо" на ноябрь-декабрь 2022 года в объеме 65,3 тысячи тонн.
"По данным регионального министерства, запас дизельного топлива в регионе составляет 14 суток. В пути около 15 тысяч тонн топлива, что соответствует месячной потребности региона", - добавляет правительство.