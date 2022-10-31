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Энергетики Подмосковья объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 31.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221031/podmoskove-1828062968.html
Энергетики Подмосковья объявили режим повышенной готовности
Энергетики Подмосковья объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 31.10.2022
Энергетики Подмосковья объявили режим повышенной готовности
"Мособлэнерго" и "Россети Московской регион" ввели режим повышенной готовности на всей территории Московской области, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:19
2022-10-31T12:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
россети московский регион
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. "Мособлэнерго" и "Россети Московской регион" ввели режим повышенной готовности на всей территории Московской области, говорится в сообщении министерства энергетики Подмосковья.Как отметили в ведомстве, к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы в совокупности 718 бригад территориальных сетевых компаний. При возникновении необходимости ликвидации погодных последствий к восстановлению электроснабжения будут задействованы 2857 единицы спецтехники."Введение режима повышенной готовности позволяет повысить скорость реагирования на возможные технологические нарушения, связанные с непогодой, и сократить время восстановительных работ", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Александра Самарина.
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московская область (подмосковье), мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго"), россети московский регион
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго"), Россети Московский регион
12:19 31.10.2022
 

Энергетики Подмосковья объявили режим повышенной готовности

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ЛЭП в зоне отдыха Битца - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. "Мособлэнерго" и "Россети Московской регион" ввели режим повышенной готовности на всей территории Московской области, говорится в сообщении министерства энергетики Подмосковья.
Как отметили в ведомстве, к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы в совокупности 718 бригад территориальных сетевых компаний. При возникновении необходимости ликвидации погодных последствий к восстановлению электроснабжения будут задействованы 2857 единицы спецтехники.
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"Введение режима повышенной готовности позволяет повысить скорость реагирования на возможные технологические нарушения, связанные с непогодой, и сократить время восстановительных работ", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Александра Самарина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго")Россети Московский регион
 
 
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