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Энергетики Подмосковья объявили режим повышенной готовности
Энергетики Подмосковья объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 31.10.2022
Энергетики Подмосковья объявили режим повышенной готовности
"Мособлэнерго" и "Россети Московской регион" ввели режим повышенной готовности на всей территории Московской области, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:19
2022-10-31T12:19
2022-10-31T12:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")
россети московский регион
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. "Мособлэнерго" и "Россети Московской регион" ввели режим повышенной готовности на всей территории Московской области, говорится в сообщении министерства энергетики Подмосковья.Как отметили в ведомстве, к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы в совокупности 718 бригад территориальных сетевых компаний. При возникновении необходимости ликвидации погодных последствий к восстановлению электроснабжения будут задействованы 2857 единицы спецтехники."Введение режима повышенной готовности позволяет повысить скорость реагирования на возможные технологические нарушения, связанные с непогодой, и сократить время восстановительных работ", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Александра Самарина.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго"), россети московский регион
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлэнерго (Акционерное общество "Мособлэнерго"), Россети Московский регион