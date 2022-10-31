https://ria.ru/20221031/podmoskove-1828062968.html

Энергетики Подмосковья объявили режим повышенной готовности

Энергетики Подмосковья объявили режим повышенной готовности - РИА Новости, 31.10.2022

Энергетики Подмосковья объявили режим повышенной готовности

"Мособлэнерго" и "Россети Московской регион" ввели режим повышенной готовности на всей территории Московской области, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:19

2022-10-31T12:19

2022-10-31T12:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго")

россети московский регион

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. "Мособлэнерго" и "Россети Московской регион" ввели режим повышенной готовности на всей территории Московской области, говорится в сообщении министерства энергетики Подмосковья.Как отметили в ведомстве, к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы в совокупности 718 бригад территориальных сетевых компаний. При возникновении необходимости ликвидации погодных последствий к восстановлению электроснабжения будут задействованы 2857 единицы спецтехники."Введение режима повышенной готовности позволяет повысить скорость реагирования на возможные технологические нарушения, связанные с непогодой, и сократить время восстановительных работ", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Александра Самарина.

https://ria.ru/20221027/importozameschenie-1827241729.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мособлэнерго (акционерное общество "мособлэнерго"), россети московский регион