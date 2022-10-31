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Мэр Белгорода подал заявление об отставке - РИА Новости, 31.10.2022
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Мэр Белгорода подал заявление об отставке
Мэр Белгорода подал заявление об отставке - РИА Новости, 31.10.2022
Мэр Белгорода подал заявление об отставке
Мэр Белгорода Антон Иванов подал в отставку, так как переходит на другую работу, сообщила пресс-служба правительства области. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:16
2022-10-31T13:07
белгород
политика
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БЕЛГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Мэр Белгорода Антон Иванов подал в отставку, так как переходит на другую работу, сообщила пресс-служба правительства области."Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов", — говорится в заявлении в Telegram-канале регионального кабмина.Иванов на своей странице в соцсети отметил, что его решение поддержал губернатор Вячеслав Гладков."Уверен, город в надежных руках. Команда мэрии сильная и сплоченная. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу", — написал он.Депутаты Белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации в декабре 2021 года.
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белгород, политика
Белгород, Политика
12:16 31.10.2022 (обновлено: 13:07 31.10.2022)
 
Мэр Белгорода подал заявление об отставке

Мэр Белгорода Антон Иванов подал заявление об отставке

© Фото : страница Антона Иванова во ВКонтактеАнтон Иванов
Антон Иванов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : страница Антона Иванова во ВКонтакте
Антон Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Мэр Белгорода Антон Иванов подал в отставку, так как переходит на другую работу, сообщила пресс-служба правительства области.
"Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов", — говорится в заявлении в Telegram-канале регионального кабмина.
Иванов на своей странице в соцсети отметил, что его решение поддержал губернатор Вячеслав Гладков.

"Уверен, город в надежных руках. Команда мэрии сильная и сплоченная. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу", — написал он.
Депутаты Белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации в декабре 2021 года.
Белгород - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 21:26
Жителям Белгорода предложили временно переселиться в Подмосковье
 
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