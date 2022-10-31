https://ria.ru/20221031/otstavka-1828061935.html

Мэр Белгорода подал заявление об отставке

Мэр Белгорода подал заявление об отставке - РИА Новости, 31.10.2022

Мэр Белгорода подал заявление об отставке

Мэр Белгорода Антон Иванов подал в отставку, так как переходит на другую работу, сообщила пресс-служба правительства области. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:16

2022-10-31T12:16

2022-10-31T13:07

белгород

политика

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БЕЛГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Мэр Белгорода Антон Иванов подал в отставку, так как переходит на другую работу, сообщила пресс-служба правительства области."Глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов", — говорится в заявлении в Telegram-канале регионального кабмина.Иванов на своей странице в соцсети отметил, что его решение поддержал губернатор Вячеслав Гладков."Уверен, город в надежных руках. Команда мэрии сильная и сплоченная. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу", — написал он.Депутаты Белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации в декабре 2021 года.

https://ria.ru/20221021/belgorod-1825814806.html

белгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, политика