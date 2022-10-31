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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/obstrel-1828223256.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 31.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку и ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:04
2022-10-31T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.43 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский, Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.04 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подвергся Петровский район Донецка, по городу было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.Мэр Горловки Иван Приходько ранее в понедельник сообщал о двух пострадавших при обстреле населенного пункта со стороны украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828201802.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
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в мире, иван приходько, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО, Вооруженные силы Украины
18:04 31.10.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку девятью натовскими снарядами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета в Донецке
Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.43 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский, Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.04 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подвергся Петровский район Донецка, по городу было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее в понедельник сообщал о двух пострадавших при обстреле населенного пункта со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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