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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 31.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку и ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:04

2022-10-31T18:04

2022-10-31T18:04

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.43 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский, Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.04 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелу со стороны украинских войск подвергся Петровский район Донецка, по городу было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.Мэр Горловки Иван Приходько ранее в понедельник сообщал о двух пострадавших при обстреле населенного пункта со стороны украинских войск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828201802.html

донецк

горловка

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в мире, иван приходько, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, вооруженные силы украины