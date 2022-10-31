https://ria.ru/20221031/nefteprovod-1828031073.html
Посол России в Сербии рассказал о планах строительства ответвления "Дружбы"
Посол России в Сербии рассказал о планах строительства ответвления "Дружбы" - РИА Новости, 31.10.2022
Посол России в Сербии рассказал о планах строительства ответвления "Дружбы"
Сербия и Венгрия твердо намерены построить ответвление от нефтепровода "Дружба", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:55
2022-10-31T10:55
2022-10-31T11:16
александр боцан-харченко
сербия
венгрия
россия
экономика
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БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Сербия и Венгрия твердо намерены построить ответвление от нефтепровода "Дружба", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть."Что касается ответвления, сейчас есть договоренность на высшем уровне между Президентом (Сербии Александром - ред.) Вучичем и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Это ответственные политики, которые, прежде всего, принимают во внимание интересы своих государств и народов. Участвует Сербия, которая не приемлет антироссийские меры, и Венгрия, которая проводит достаточно самостоятельный, рациональный и национально ориентированный курс", - сообщил посол России агентству."Разумеется, западное давление сейчас оказывается по всем сюжетам, которые связаны с Россией, но можно ожидать, что Белград и Будапешт сумеют его преодолеть.", - указал Боцан-Харченко.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что санкции против РФ неэффективны, бьют по западным странам и их надо отменить.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр боцан-харченко, сербия, венгрия, россия, экономика
Александр Боцан-Харченко, Сербия, Венгрия, Россия, Экономика
10:55 31.10.2022 (обновлено: 11:16 31.10.2022)
Посол России в Сербии рассказал о планах строительства ответвления "Дружбы"
Боцан-Харченко: Сербия и Венгрия намерены построить ответвление от нефтепровода "Дружба"
БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Сербия и Венгрия твердо намерены построить ответвление от нефтепровода "Дружба", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть.
"Что касается ответвления, сейчас есть договоренность на высшем уровне между Президентом (Сербии Александром - ред.) Вучичем и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Это ответственные политики, которые, прежде всего, принимают во внимание интересы своих государств и народов. Участвует Сербия, которая не приемлет антироссийские меры, и Венгрия, которая проводит достаточно самостоятельный, рациональный и национально ориентированный курс", - сообщил посол России агентству.
"Разумеется, западное давление сейчас оказывается по всем сюжетам, которые связаны с Россией, но можно ожидать, что Белград и Будапешт сумеют его преодолеть.", - указал Боцан-Харченко.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что санкции против РФ неэффективны, бьют по западным странам и их надо отменить.