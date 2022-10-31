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В Татарстане более 6,5 миллиарда рублей направят на нацпроект "Демография" - РИА Новости, 31.10.2022
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https://ria.ru/20221031/natsproekt-1828203018.html
В Татарстане более 6,5 миллиарда рублей направят на нацпроект "Демография"
В Татарстане более 6,5 миллиарда рублей направят на нацпроект "Демография" - РИА Новости, 31.10.2022
В Татарстане более 6,5 миллиарда рублей направят на нацпроект "Демография"
Финансирование реализации национального проекта "Демография" в Татарстане в 2022 году составит 6,5 миллиарда рублей, большая часть из которых будет направлена... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:21
2022-10-31T17:26
республика татарстан
общество
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Финансирование реализации национального проекта "Демография" в Татарстане в 2022 году составит 6,5 миллиарда рублей, большая часть из которых будет направлена на поддержку семей с детьми, сообщает министерство экономики республики."В 2022 году в Татарстане на реализацию национального проекта "Демография" предусмотрено 6,5 миллиарда рублей. Большая часть финансирования – 6,2 миллиарда рублей – направлена на поддержку семей с детьми", - говорится в сообщении. Минэкономики напомнило, что в республике реализуются федеральные и республиканские меры государственной поддержки для семей с детьми. В частности, за девять месяцев 2022 года выдано 19,5 тысячи сертификатов на материнский капитал. Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере 11,5 тысячи рублей в текущем году получили более 32 тысяч человек. Кроме того, за девять месяцев проведено около 1,3 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения для пар, имеющих медицинское заключение для проведения данной процедуры (всего в 2022 году предусмотрен лимит на бесплатное проведение более 1,6 тысячи процедур).В числе республиканских мер поддержки для семей с детьми в этом году уже получили компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах – 144,5 тысячи человек, единовременную выплату при рождении первого, третьего ребенка – более 1,4 тысячи женщин, постоянно проживающих в сельской местности, пособия выплачены семи семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей. Единовременное вознаграждение получили 11 семей, награжденных медалью "Ана даны – Материнская слава" и орденом "Родительская слава".По информации минэкономики, в 2019-2022 годах в Татарстане благодаря нацпроекту "Демография" построено 58 детсадов, в которых создано почти 12 тысяч мест. Также построен и отремонтирован 31 спортивный объект. Ежегодно для спортивных учреждений республики закупается новое спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для спортсменов.В медицинских организациях республики в рамках реализации нацпроекта "Демография" создано 63 гериатрических кабинета, до конца 2022 года запланировано открытие еще 16 кабинетов.Национальные проекты реализуются по поручению президента России. Основными задачами национального проекта "Демография" являются улучшение благосостояния семей, в первую очередь, семей с детьми, увеличение рождаемости, снижение смертности населения, увеличение активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
https://ria.ru/20221024/podderzhka-1826325121.html
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общество, россия, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
17:21 31.10.2022 (обновлено: 17:26 31.10.2022)
 
В Татарстане более 6,5 миллиарда рублей направят на нацпроект "Демография"

Более 6,5 миллиарда рублей направят в Татарстане на реализацию нацпроекта "Демография"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина гуляет с детьми в парке. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 31 окт – РИА Новости. Финансирование реализации национального проекта "Демография" в Татарстане в 2022 году составит 6,5 миллиарда рублей, большая часть из которых будет направлена на поддержку семей с детьми, сообщает министерство экономики республики.
"В 2022 году в Татарстане на реализацию национального проекта "Демография" предусмотрено 6,5 миллиарда рублей. Большая часть финансирования – 6,2 миллиарда рублей – направлена на поддержку семей с детьми", - говорится в сообщении.
Минэкономики напомнило, что в республике реализуются федеральные и республиканские меры государственной поддержки для семей с детьми. В частности, за девять месяцев 2022 года выдано 19,5 тысячи сертификатов на материнский капитал. Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере 11,5 тысячи рублей в текущем году получили более 32 тысяч человек. Кроме того, за девять месяцев проведено около 1,3 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения для пар, имеющих медицинское заключение для проведения данной процедуры (всего в 2022 году предусмотрен лимит на бесплатное проведение более 1,6 тысячи процедур).
В числе республиканских мер поддержки для семей с детьми в этом году уже получили компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах – 144,5 тысячи человек, единовременную выплату при рождении первого, третьего ребенка – более 1,4 тысячи женщин, постоянно проживающих в сельской местности, пособия выплачены семи семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей. Единовременное вознаграждение получили 11 семей, награжденных медалью "Ана даны – Материнская слава" и орденом "Родительская слава".
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Дополнительные меры поддержки семей мобилизованных утверждены в Татарстане
По информации минэкономики, в 2019-2022 годах в Татарстане благодаря нацпроекту "Демография" построено 58 детсадов, в которых создано почти 12 тысяч мест. Также построен и отремонтирован 31 спортивный объект. Ежегодно для спортивных учреждений республики закупается новое спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для спортсменов.
В медицинских организациях республики в рамках реализации нацпроекта "Демография" создано 63 гериатрических кабинета, до конца 2022 года запланировано открытие еще 16 кабинетов.
Национальные проекты реализуются по поручению президента России. Основными задачами национального проекта "Демография" являются улучшение благосостояния семей, в первую очередь, семей с детьми, увеличение рождаемости, снижение смертности населения, увеличение активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.

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