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Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены - РИА Новости, 31.10.2022
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Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены
Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены - РИА Новости, 31.10.2022
Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены
В России подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращаются, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:19
2022-10-31T17:31
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В России подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращаются, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Подготовка и вручение повесток прекращаются", - сказали в ведомстве.
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россия
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Частичная мобилизация в России
17:19 31.10.2022 (обновлено: 17:31 31.10.2022)
 
Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены

Минобороны: подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращаются

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкВоенные билеты на сборном призывном пункте
Военные билеты на сборном призывном пункте - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Военные билеты на сборном призывном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В России подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращаются, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Подготовка и вручение повесток прекращаются", - сказали в ведомстве.
Молодой человек, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, на сборном пункте - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Частичная мобилизация в России
 
 
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