https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828202161.html
Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены
Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены - РИА Новости, 31.10.2022
Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены
В России подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращаются, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:19
2022-10-31T17:19
2022-10-31T17:31
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В России подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращаются, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Подготовка и вручение повесток прекращаются", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828202444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Частичная мобилизация в России
17:19 31.10.2022 (обновлено: 17:31 31.10.2022)
Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены
Минобороны: подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращаются