https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828202161.html

Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены

Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены - РИА Новости, 31.10.2022

Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены

В России подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращаются, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:19

2022-10-31T17:19

2022-10-31T17:31

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В России подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращаются, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Подготовка и вручение повесток прекращаются", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221031/mobilizatsiya-1828202444.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии