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В России за сутки госпитализировали 491 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221031/koronavirus-1828048386.html
В России за сутки госпитализировали 491 заболевшего COVID-19
В России за сутки госпитализировали 491 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2022
В России за сутки госпитализировали 491 заболевшего COVID-19
Более 5,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки, умер 71 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:34
2022-10-31T11:34
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 5,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки, умер 71 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 491 человек, на 19,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение — в 39, ситуация осталась без изменений в 23 субъектах."Выздоровело за сутки 7 073 человек, или на 21,5% меньше в сравнении с 30 октября 2022 г. Выявлено 5 781 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 71 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,3%. Рост числа госпитализаций произошел в 25 субъектах, в том числе в 13 — более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости за неделю на 100 тысяч населения составил 33,56 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 12%. Рост заболеваемости отмечен в 23 субъектах, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 62 регионах страны. Наибольшее снижение зафиксировано в Красноярском крае на 28,1%, Амурской области на 21,6%, Республике Мордовия на 17,1%, Воронежской области на 13,6%, Кировской области на 6,4%, добавили в штабе.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:34 31.10.2022
 
В России за сутки госпитализировали 491 заболевшего COVID-19

В России за сутки выявили 5781 новый случай COVID-19, выздоровели 7073, умер 71 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 5,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки, умер 71 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 491 человек, на 19,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение — в 39, ситуация осталась без изменений в 23 субъектах.
"Выздоровело за сутки 7 073 человек, или на 21,5% меньше в сравнении с 30 октября 2022 г. Выявлено 5 781 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 71 человек", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,3%. Рост числа госпитализаций произошел в 25 субъектах, в том числе в 13 — более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости за неделю на 100 тысяч населения составил 33,56 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 12%. Рост заболеваемости отмечен в 23 субъектах, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 62 регионах страны. Наибольшее снижение зафиксировано в Красноярском крае на 28,1%, Амурской области на 21,6%, Республике Мордовия на 17,1%, Воронежской области на 13,6%, Кировской области на 6,4%, добавили в штабе.
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