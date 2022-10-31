В России за сутки госпитализировали 491 заболевшего COVID-19
В России за сутки выявили 5781 новый случай COVID-19, выздоровели 7073, умер 71 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более 5,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки, умер 71 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным штаба, за сутки в стране госпитализирован 491 человек, на 19,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение — в 39, ситуация осталась без изменений в 23 субъектах.
"Выздоровело за сутки 7 073 человек, или на 21,5% меньше в сравнении с 30 октября 2022 г. Выявлено 5 781 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 71 человек", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,3%. Рост числа госпитализаций произошел в 25 субъектах, в том числе в 13 — более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости за неделю на 100 тысяч населения составил 33,56 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 12%. Рост заболеваемости отмечен в 23 субъектах, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 62 регионах страны. Наибольшее снижение зафиксировано в Красноярском крае на 28,1%, Амурской области на 21,6%, Республике Мордовия на 17,1%, Воронежской области на 13,6%, Кировской области на 6,4%, добавили в штабе.
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