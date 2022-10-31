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Кличко заявил о повреждении объекта, питающего около 350 тысяч квартир - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/energoobekt-1828036701.html
Кличко заявил о повреждении объекта, питающего около 350 тысяч квартир
Кличко заявил о повреждении объекта, питающего около 350 тысяч квартир - РИА Новости, 31.10.2022
Кличко заявил о повреждении объекта, питающего около 350 тысяч квартир
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за удара поврежден один из энергообъектов, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир в городе. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:07
2022-10-31T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
виталий кличко
киев
украина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за удара поврежден один из энергообъектов, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир в городе."Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Он добавил, что специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" совместно с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для стабилизации ситуации.Ранее он сообщал, что после удара по критической инфраструктуре местами в Киеве пропало электроснабжение и в части города нет водоснабжения.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828023532.html
https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html
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в мире, виталий кличко, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Кличко, Киев, Украина
11:07 31.10.2022
 
Кличко заявил о повреждении объекта, питающего около 350 тысяч квартир

Мэр Кличко заявил, что в Киеве поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за удара поврежден один из энергообъектов, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир в городе.
"Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" совместно с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для стабилизации ситуации.
Ранее он сообщал, что после удара по критической инфраструктуре местами в Киеве пропало электроснабжение и в части города нет водоснабжения.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 10:33Специальная военная операция на Украине
На Украине экстренно отключат электричество после ударов по инфраструктуре
В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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