https://ria.ru/20221031/energoobekt-1828036701.html

Кличко заявил о повреждении объекта, питающего около 350 тысяч квартир

Кличко заявил о повреждении объекта, питающего около 350 тысяч квартир - РИА Новости, 31.10.2022

Кличко заявил о повреждении объекта, питающего около 350 тысяч квартир

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за удара поврежден один из энергообъектов, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир в городе. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:07

2022-10-31T11:07

2022-10-31T11:07

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за удара поврежден один из энергообъектов, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир в городе."Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Он добавил, что специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" совместно с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для стабилизации ситуации.Ранее он сообщал, что после удара по критической инфраструктуре местами в Киеве пропало электроснабжение и в части города нет водоснабжения.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828023532.html

https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виталий кличко, киев, украина