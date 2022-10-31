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В Лондоне экоактивисты облили краской здания МВД, MI5 и Банка Англии - РИА Новости, 31.10.2022
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В Лондоне экоактивисты облили краской здания МВД, MI5 и Банка Англии
В Лондоне экоактивисты облили краской здания МВД, MI5 и Банка Англии - РИА Новости, 31.10.2022
В Лондоне экоактивисты облили краской здания МВД, MI5 и Банка Англии
Активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, распылили оранжевую краску из... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:30
2022-10-31T13:31
в мире
лондон
великобритания
экология
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, распылили оранжевую краску из огнетушителей на здания министерства внутренних дел, службы британской контрразведки MI5, Банка Англии и штаб-квартиры международного медиахолдинга News Corp, сообщается в понедельник на сайте движения."Шесть активистов Just Stop Oil распылили оранжевую краску из огнетушителей на министерство внутренних дел, здание MI5, (здания) Банка Англии и штаб-квартиры (медиахолдинга) News Corp", - говорится в заявлении.По словам активистов, выбранные для акций протестов здания олицетворяют оплот, поддерживающий экономику "ископаемых видов топлива", - правительство, безопасность, финансы и СМИ.Это не первый инцидент с участием активистов Just Stop Oil – акции протеста продолжаются непрерывно почти месяц. До этого они обливали краской фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex, здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.В июле экоактивисты приклеили свои руки к раме одной из самых известных и наиболее популярных английских картин "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной версии на месте реки изображена дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году. Активисты не раз устраивали протесты, перекрывая крупные дороги и приклеивая себя к картинам в галереях.
https://ria.ru/20221024/ekoaktivisty-1826369476.html
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в мире, лондон, великобритания, экология
В мире, Лондон, Великобритания, Экология
13:30 31.10.2022 (обновлено: 13:31 31.10.2022)
 
В Лондоне экоактивисты облили краской здания МВД, MI5 и Банка Англии

В Лондоне активисты облили краской здания МВД, MI5, Банка Англии и медиахолдинга News Corp

© Фото : Just Stop OilАктивисты экологического движения Just Stop Oil распыляют оранжевую краску на здания
Активисты экологического движения Just Stop Oil распыляют оранжевую краску на здания - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Just Stop Oil
Активисты экологического движения Just Stop Oil распыляют оранжевую краску на здания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, распылили оранжевую краску из огнетушителей на здания министерства внутренних дел, службы британской контрразведки MI5, Банка Англии и штаб-квартиры международного медиахолдинга News Corp, сообщается в понедельник на сайте движения.
"Шесть активистов Just Stop Oil распылили оранжевую краску из огнетушителей на министерство внутренних дел, здание MI5, (здания) Банка Англии и штаб-квартиры (медиахолдинга) News Corp", - говорится в заявлении.
© Фото : Just Stop Oil Активисты экологического движения Just Stop Oil распыляют оранжевую краску на здания
 Активисты экологического движения Just Stop Oil распыляют оранжевую краску на здания - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Just Stop Oil
Активисты экологического движения Just Stop Oil распыляют оранжевую краску на здания
По словам активистов, выбранные для акций протестов здания олицетворяют оплот, поддерживающий экономику "ископаемых видов топлива", - правительство, безопасность, финансы и СМИ.
Это не первый инцидент с участием активистов Just Stop Oil – акции протеста продолжаются непрерывно почти месяц. До этого они обливали краской фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex, здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
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Активисты Greenpeace устроили протест в здании парламента Великобритании
В июле экоактивисты приклеили свои руки к раме одной из самых известных и наиболее популярных английских картин "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной версии на месте реки изображена дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.
Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году. Активисты не раз устраивали протесты, перекрывая крупные дороги и приклеивая себя к картинам в галереях.
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