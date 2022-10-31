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Украинские войска ударили по центру Донецка - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/donetsk-1828146874.html
Украинские войска ударили по центру Донецка
Украинские войска ударили по центру Донецка - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска ударили по центру Донецка
Украинские войска нанесли удар по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:20
2022-10-31T15:24
специальная военная операция на украине
донецк
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Под огнём артиллерии НАТО находится Ворошиловский район Донецка. Боевики ведут обстрел в направлении студенческого городка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка были слышны два громких прилёта снарядов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, днр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, ДНР, Вооруженные силы Украины
15:20 31.10.2022 (обновлено: 15:24 31.10.2022)
 
Украинские войска ударили по центру Донецка

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об ударе украинских войск по центру Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЗдание городской администрации в центре Донецка
Здание городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Здание городской администрации в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Под огнём артиллерии НАТО находится Ворошиловский район Донецка. Боевики ведут обстрел в направлении студенческого городка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка были слышны два громких прилёта снарядов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДНРВооруженные силы Украины
 
 
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