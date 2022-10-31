https://ria.ru/20221031/donetsk-1828146874.html
Украинские войска ударили по центру Донецка
Украинские войска ударили по центру Донецка - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские войска ударили по центру Донецка
Украинские войска нанесли удар по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:20
2022-10-31T15:20
2022-10-31T15:24
специальная военная операция на украине
донецк
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Под огнём артиллерии НАТО находится Ворошиловский район Донецка. Боевики ведут обстрел в направлении студенческого городка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка были слышны два громких прилёта снарядов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, днр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, ДНР, Вооруженные силы Украины
15:20 31.10.2022 (обновлено: 15:24 31.10.2022)
Украинские войска ударили по центру Донецка
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об ударе украинских войск по центру Донецка