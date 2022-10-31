https://ria.ru/20221031/donetsk-1828146874.html

Украинские войска ударили по центру Донецка

Украинские войска ударили по центру Донецка - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские войска ударили по центру Донецка

Украинские войска нанесли удар по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:20

2022-10-31T15:20

2022-10-31T15:24

специальная военная операция на украине

донецк

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Под огнём артиллерии НАТО находится Ворошиловский район Донецка. Боевики ведут обстрел в направлении студенческого городка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка были слышны два громких прилёта снарядов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, днр, вооруженные силы украины