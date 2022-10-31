Президент Бразилии может помочь урегулированию по Украине, заявил эксперт
Профессор Хейфец: президент Лула да Сильва может внести вклад в урегулирование по Украине
© AP Photo / Nelson AntoineПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Nelson Antoine
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва может внести вклад в урегулирование ситуации вокруг Украины, считает доктор исторических наук, профессор РАН Виктор Хейфец.
"Скорее всего, Бразилия... продолжит голосовать за (сохранение) территориальной целостности Украины, не признает четыре региона, вступившие в состав России. В то же время Бразилия, полагаю, сохранит позицию по экономическим санкциям, что экономические санкции не могут вводиться в одностороннем порядке", - отметил он.
Профессор напомнил, что во время избирательной кампании Лула да Силва говорил, что видит возможность разрешения конфликта на Украине путем переговоров. "Я бы не исключал, что его правительство, когда придет к власти, попробует стать переговорщиком", - отметил Хейфец.
Эксперт выразил уверенность, что Лула да Силва будет поддерживать экономические отношения с Россией, которая является для латиноамериканской страны основным поставщиком удобрений. Кроме того, Бразилия хочет стать постоянным членом Совбеза ООН, поэтому ей необходимы хорошие отношения, в том числе и с Россией.
"Бразилия должна быть не только региональным, но и глобальным игроком, Бразилия хочет поддерживать дружеские отношения со всеми партнерами. В этом случае Бразилия предпочитает мир (в том, что касается Украины). В то же время Бразилия хочет избежать ситуации выбора между Западом и Россией, потому что для неё одинаково важны как Россия и БРИКС, так и Запад", - добавил профессор.
Он подчеркнул, что Бразилия при Луле да Силве будет стараться найти баланс в международной политике. "Бразилия будет стараться не занимать позицию того или иного блока. Бразилия захочет поддерживать баланс", - отметил эксперт.