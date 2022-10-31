https://ria.ru/20221031/braziliya-1828199886.html

Президент Бразилии может помочь урегулированию по Украине, заявил эксперт

Президент Бразилии может помочь урегулированию по Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 31.10.2022

Президент Бразилии может помочь урегулированию по Украине, заявил эксперт

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва может внести вклад в урегулирование ситуации вокруг Украины, считает доктор исторических наук, профессор РАН... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:13

2022-10-31T17:13

2022-10-31T17:13

луис инасиу лула да силва

бразилия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва может внести вклад в урегулирование ситуации вокруг Украины, считает доктор исторических наук, профессор РАН Виктор Хейфец."Скорее всего, Бразилия... продолжит голосовать за (сохранение) территориальной целостности Украины, не признает четыре региона, вступившие в состав России. В то же время Бразилия, полагаю, сохранит позицию по экономическим санкциям, что экономические санкции не могут вводиться в одностороннем порядке", - отметил он.Профессор напомнил, что во время избирательной кампании Лула да Силва говорил, что видит возможность разрешения конфликта на Украине путем переговоров. "Я бы не исключал, что его правительство, когда придет к власти, попробует стать переговорщиком", - отметил Хейфец.Эксперт выразил уверенность, что Лула да Силва будет поддерживать экономические отношения с Россией, которая является для латиноамериканской страны основным поставщиком удобрений. Кроме того, Бразилия хочет стать постоянным членом Совбеза ООН, поэтому ей необходимы хорошие отношения, в том числе и с Россией."Бразилия должна быть не только региональным, но и глобальным игроком, Бразилия хочет поддерживать дружеские отношения со всеми партнерами. В этом случае Бразилия предпочитает мир (в том, что касается Украины). В то же время Бразилия хочет избежать ситуации выбора между Западом и Россией, потому что для неё одинаково важны как Россия и БРИКС, так и Запад", - добавил профессор.Он подчеркнул, что Бразилия при Луле да Силве будет стараться найти баланс в международной политике. "Бразилия будет стараться не занимать позицию того или иного блока. Бразилия захочет поддерживать баланс", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20221031/braziliya-1828118671.html

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