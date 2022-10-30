https://ria.ru/20221030/frantsiya-1827836551.html

Премьер Франции не поверила в связь Лондона с терактами на газопроводах

Премьер Франции не поверила в связь Лондона с терактами на газопроводах - РИА Новости, 30.10.2022

Премьер Франции не поверила в связь Лондона с терактами на газопроводах

Премьер-министр Франции Элизабет Борн отказалась поверить заявлению Минобороны РФ о причастности Лондона к терактам на "Северных потоках". РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T02:05

2022-10-30T02:05

2022-10-30T02:16

элизабет борн

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минобороны великобритании

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северный поток — 2

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ПАРИЖ, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн отказалась поверить заявлению Минобороны РФ о причастности Лондона к терактам на "Северных потоках".Ранее в Министерстве обороны России заявили о том, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2". По их данным, эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Минобороны Великобритании отказалось признать свою причастность ко всем этим подрывам.Позже Министерство иностранных дел России сообщило, что прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Чёрном море.

https://ria.ru/20221029/otvet-1827786499.html

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элизабет борн, россия, франция, лондон, вмс великобритании, минобороны великобритании, северный поток, северный поток — 2