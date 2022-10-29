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Специалисты расследуют случаи домогательств в ВМС Британии - РИА Новости, 29.10.2022
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Специалисты расследуют случаи домогательств в ВМС Британии
Специалисты расследуют случаи домогательств в ВМС Британии - РИА Новости, 29.10.2022
Специалисты расследуют случаи домогательств в ВМС Британии
Первый морской лорд Великобритании сэр Бен Ки заявил, что специалисты расследуют предполагаемые случаи сексуальных домогательств и насилия по отношению к... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:02
2022-10-29T14:02
в мире
великобритания
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первый морской лорд Великобритании сэр Бен Ки заявил, что специалисты расследуют предполагаемые случаи сексуальных домогательств и насилия по отношению к женщинам на подводных лодках.В пятницу газета Daily Mail со ссылкой на анонимных осведомителей сообщила о предполагаемых издевательствах, оскорблениях, физическом насилии и сексуальных домогательствах по отношению к женщинам, служащим на подводных лодках. В частности, по данным источников издания, в одном из подобных случаев мужчины составили список входящих в экипаж женщин, в котором указывалось в каком порядке их изнасилуют, если их кораблю будет грозить неминуемая катастрофа."Сексуальному насилию и домогательствам не место в Королевских ВМС, и терпеть его не будут. Я направил команду старших специалистов для досконального расследования этих обвинений. Все виновные понесут наказание вне зависимости от их звания или статуса", - заявил Ки на своей странице в Twitter.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
14:02 29.10.2022
 
Специалисты расследуют случаи домогательств в ВМС Британии

Специалисты расследуют случаи сексуальных домогательств на британских подлодках

© Фото : LA(Phot) Hamish BurkeБританская атомная подводная лодка HMS Talent
Британская атомная подводная лодка HMS Talent - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : LA(Phot) Hamish Burke
Британская атомная подводная лодка HMS Talent. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первый морской лорд Великобритании сэр Бен Ки заявил, что специалисты расследуют предполагаемые случаи сексуальных домогательств и насилия по отношению к женщинам на подводных лодках.
В пятницу газета Daily Mail со ссылкой на анонимных осведомителей сообщила о предполагаемых издевательствах, оскорблениях, физическом насилии и сексуальных домогательствах по отношению к женщинам, служащим на подводных лодках. В частности, по данным источников издания, в одном из подобных случаев мужчины составили список входящих в экипаж женщин, в котором указывалось в каком порядке их изнасилуют, если их кораблю будет грозить неминуемая катастрофа.
"Сексуальному насилию и домогательствам не место в Королевских ВМС, и терпеть его не будут. Я направил команду старших специалистов для досконального расследования этих обвинений. Все виновные понесут наказание вне зависимости от их звания или статуса", - заявил Ки на своей странице в Twitter.
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