https://ria.ru/20221029/velikobritaniya-1827752058.html

Специалисты расследуют случаи домогательств в ВМС Британии

Специалисты расследуют случаи домогательств в ВМС Британии - РИА Новости, 29.10.2022

Специалисты расследуют случаи домогательств в ВМС Британии

Первый морской лорд Великобритании сэр Бен Ки заявил, что специалисты расследуют предполагаемые случаи сексуальных домогательств и насилия по отношению к... РИА Новости, 29.10.2022

2022-10-29T14:02

2022-10-29T14:02

2022-10-29T14:02

в мире

великобритания

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первый морской лорд Великобритании сэр Бен Ки заявил, что специалисты расследуют предполагаемые случаи сексуальных домогательств и насилия по отношению к женщинам на подводных лодках.В пятницу газета Daily Mail со ссылкой на анонимных осведомителей сообщила о предполагаемых издевательствах, оскорблениях, физическом насилии и сексуальных домогательствах по отношению к женщинам, служащим на подводных лодках. В частности, по данным источников издания, в одном из подобных случаев мужчины составили список входящих в экипаж женщин, в котором указывалось в каком порядке их изнасилуют, если их кораблю будет грозить неминуемая катастрофа."Сексуальному насилию и домогательствам не место в Королевских ВМС, и терпеть его не будут. Я направил команду старших специалистов для досконального расследования этих обвинений. Все виновные понесут наказание вне зависимости от их звания или статуса", - заявил Ки на своей странице в Twitter.

https://ria.ru/20220824/vvs-1811838325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания