https://ria.ru/20221029/velikobritaniya-1827752058.html
Специалисты расследуют случаи домогательств в ВМС Британии
Специалисты расследуют случаи домогательств в ВМС Британии - РИА Новости, 29.10.2022
Специалисты расследуют случаи домогательств в ВМС Британии
Первый морской лорд Великобритании сэр Бен Ки заявил, что специалисты расследуют предполагаемые случаи сексуальных домогательств и насилия по отношению к... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T14:02
2022-10-29T14:02
2022-10-29T14:02
в мире
великобритания
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первый морской лорд Великобритании сэр Бен Ки заявил, что специалисты расследуют предполагаемые случаи сексуальных домогательств и насилия по отношению к женщинам на подводных лодках.В пятницу газета Daily Mail со ссылкой на анонимных осведомителей сообщила о предполагаемых издевательствах, оскорблениях, физическом насилии и сексуальных домогательствах по отношению к женщинам, служащим на подводных лодках. В частности, по данным источников издания, в одном из подобных случаев мужчины составили список входящих в экипаж женщин, в котором указывалось в каком порядке их изнасилуют, если их кораблю будет грозить неминуемая катастрофа."Сексуальному насилию и домогательствам не место в Королевских ВМС, и терпеть его не будут. Я направил команду старших специалистов для досконального расследования этих обвинений. Все виновные понесут наказание вне зависимости от их звания или статуса", - заявил Ки на своей странице в Twitter.
https://ria.ru/20220824/vvs-1811838325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Специалисты расследуют случаи домогательств в ВМС Британии
Специалисты расследуют случаи сексуальных домогательств на британских подлодках
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Первый морской лорд Великобритании сэр Бен Ки заявил
, что специалисты расследуют предполагаемые случаи сексуальных домогательств и насилия по отношению к женщинам на подводных лодках.
В пятницу газета Daily Mail со ссылкой на анонимных осведомителей сообщила о предполагаемых издевательствах, оскорблениях, физическом насилии и сексуальных домогательствах по отношению к женщинам, служащим на подводных лодках. В частности, по данным источников издания, в одном из подобных случаев мужчины составили список входящих в экипаж женщин, в котором указывалось в каком порядке их изнасилуют, если их кораблю будет грозить неминуемая катастрофа.
"Сексуальному насилию и домогательствам не место в Королевских ВМС, и терпеть его не будут. Я направил команду старших специалистов для досконального расследования этих обвинений. Все виновные понесут наказание вне зависимости от их звания или статуса", - заявил Ки на своей странице в Twitter.