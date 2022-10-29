https://ria.ru/20221029/trukhanov-1827782915.html
Зеленский поручил МВД и СБУ проверить мэра Одессы Труханова
Зеленский поручил МВД и СБУ проверить мэра Одессы Труханова - РИА Новости, 29.10.2022
Зеленский поручил МВД и СБУ проверить мэра Одессы Труханова
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МВД и СБУ проверить мэра Одессы Геннадия Труханова. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T17:35
2022-10-29T17:35
2022-10-29T17:43
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил МВД и СБУ проверить мэра Одессы Геннадия Труханова.Поводом стала петиция с просьбой "обратить внимание на действия и высказывания" градоначальника, которую разместили на сайте главы государства в сентябре. Она набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей. Автор петиции утверждает, что Труханов — гражданин России и придерживается пророссийских взглядов. Автор выступил с предложением о лишении мэра Одессы украинского гражданства и его уголовном преследовании."Мною отправлены письма в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные сведения", — говорится в ответе Зеленского на петицию.Он отметил, что вопросы лишения гражданства и уголовного преследования не в его компетенции, но пообещал сообщить о результатах проверки уполномоченными органами.Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II, а также что обеспокоен ростом ненависти "ко всему русскому", и высказался против переименования улицы Пушкина, расположенной рядом с мэрией города.
https://ria.ru/20220829/trukhanov-1812907697.html
https://ria.ru/20221027/odessa-1827360921.html
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в мире, владимир зеленский, геннадий труханов, украина, одесса, россия, мвд украины
В мире, Владимир Зеленский, Геннадий Труханов, Украина, Одесса, Россия, МВД Украины
17:35 29.10.2022 (обновлено: 17:43 29.10.2022)
Зеленский поручил МВД и СБУ проверить мэра Одессы Труханова
Зеленский поручил проверить мэра Одессы из-за петиции о пророссийских взглядах Труханова