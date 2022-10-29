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Самое важное в туризме за неделю: новые авиамаршруты и визовые послабления - РИА Новости, 29.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221029/puteshestviya-1827627128.html
Самое важное в туризме за неделю: новые авиамаршруты и визовые послабления
Самое важное в туризме за неделю: новые авиамаршруты и визовые послабления - РИА Новости, 29.10.2022
Самое важное в туризме за неделю: новые авиамаршруты и визовые послабления
Последняя неделя октября в туризме обошлась без потрясений: хороших новостей было больше, чем плохих. Несколько авиакомпаний расширили маршрутную сеть, три... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T07:01
2022-10-29T07:41
туризм
туризм
новости - туризм
банковские карты
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Последняя неделя октября в туризме обошлась без потрясений: хороших новостей было больше, чем плохих. Несколько авиакомпаний расширили маршрутную сеть, три страны изменили визовые правила, а власти активизировали работу над альтернативными платежными инструментами для путешественников. О самом важном за неделю — в еженедельном дайджесте РИА Новости.Сразу несколько авиакомпаний объявили о решении расширить маршрутную сеть. Это значит, что у россиян появится больше вариантов для поездок за рубеж. В частности, с 14 ноября FlyOne Armenia откроет полеты из Еревана в Минеральные Воды. Со 2 декабря Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу. Red Wings полетит в Хургаду из Минвод 2 ноября, а 3-го — из Сочи. "Аэрофлот" с 12 ноября возобновит рейсы в Каир. Кроме того, "Аэрофлот" и S7 переходят на отечественную систему бронирования.Популярные у россиян "Турецкие авиалинии" отменили ПЦР-тесты при полетах в Россию, а Малайзия рассматривает возможность восстановления прямого авиасообщения с РФ.И уже ставшая привычной новость: ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 3 ноября.Визовые изменения тоже были. Так, Шри-Ланка продлила срок действия разрешений на въезд для россиян с месяца до полугода, а на Бали представили новую индонезийскую визу для богатых на пять-десять лет. Ирландия, наоборот, правила ужесточила, запретив гражданам России и Белоруссии въезд в страну с британской визой.Продолжается история с отказом зарубежных банков обслуживать карты отечественной платежной системы "Мир". На это неделе приостановили работу с ними треть кредитных учреждений Киргизии. Зато, по данным СМИ, российские банки планируют начать установку терминалов для карт "Мир" в дружественных странах, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор работает над альтернативами платежных инструментов для российских туристов.Горнолыжные курорты объявляют об открытии сезона. Так, "Роза Хутор" готов принимать туристов с 23 декабря, "Шерегеш", который откроется для гостей 11 ноября, сообщил, что запустит трассу для вечернего катания.Туроператоры активно предлагают путевки в разные страны на Новый год. В частности, компании определили минимальную стоимость зимних каникул в Абхазии. В АТОР подсчитали, как за год изменились цены на новогодние путевки (спойлер — подорожали на 20 процентов), а онлайн-сервисы определили самые популярные страны для встречи Нового года у самостоятельных туристов (и в первой тройке нет Турции!).
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туризм, новости - туризм, банковские карты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Банковские карты
07:01 29.10.2022 (обновлено: 07:41 29.10.2022)
 
Самое важное в туризме за неделю: новые авиамаршруты и визовые послабления

Важные новости туризма за неделю: новые авиамаршруты, визы и поиск замены карте "Мир"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Последняя неделя октября в туризме обошлась без потрясений: хороших новостей было больше, чем плохих. Несколько авиакомпаний расширили маршрутную сеть, три страны изменили визовые правила, а власти активизировали работу над альтернативными платежными инструментами для путешественников. О самом важном за неделю — в еженедельном дайджесте РИА Новости.
Сразу несколько авиакомпаний объявили о решении расширить маршрутную сеть. Это значит, что у россиян появится больше вариантов для поездок за рубеж. В частности, с 14 ноября FlyOne Armenia откроет полеты из Еревана в Минеральные Воды. Со 2 декабря Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу. Red Wings полетит в Хургаду из Минвод 2 ноября, а 3-го — из Сочи. "Аэрофлот" с 12 ноября возобновит рейсы в Каир. Кроме того, "Аэрофлот" и S7 переходят на отечественную систему бронирования.
Популярные у россиян "Турецкие авиалинии" отменили ПЦР-тесты при полетах в Россию, а Малайзия рассматривает возможность восстановления прямого авиасообщения с РФ.
И уже ставшая привычной новость: ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 3 ноября.
Визовые изменения тоже были. Так, Шри-Ланка продлила срок действия разрешений на въезд для россиян с месяца до полугода, а на Бали представили новую индонезийскую визу для богатых на пять-десять лет. Ирландия, наоборот, правила ужесточила, запретив гражданам России и Белоруссии въезд в страну с британской визой.
Продолжается история с отказом зарубежных банков обслуживать карты отечественной платежной системы "Мир". На это неделе приостановили работу с ними треть кредитных учреждений Киргизии. Зато, по данным СМИ, российские банки планируют начать установку терминалов для карт "Мир" в дружественных странах, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор работает над альтернативами платежных инструментов для российских туристов.
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Горнолыжные курорты объявляют об открытии сезона. Так, "Роза Хутор" готов принимать туристов с 23 декабря, "Шерегеш", который откроется для гостей 11 ноября, сообщил, что запустит трассу для вечернего катания.
Туроператоры активно предлагают путевки в разные страны на Новый год. В частности, компании определили минимальную стоимость зимних каникул в Абхазии. В АТОР подсчитали, как за год изменились цены на новогодние путевки (спойлер — подорожали на 20 процентов), а онлайн-сервисы определили самые популярные страны для встречи Нового года у самостоятельных туристов (и в первой тройке нет Турции!).
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