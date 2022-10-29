07:01 29.10.2022 (обновлено: 07:41 29.10.2022)
Самое важное в туризме за неделю: новые авиамаршруты и визовые послабления
Важные новости туризма за неделю: новые авиамаршруты, визы и поиск замены карте "Мир"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Последняя неделя октября в туризме обошлась без потрясений: хороших новостей было больше, чем плохих. Несколько авиакомпаний расширили маршрутную сеть, три страны изменили визовые правила, а власти активизировали работу над альтернативными платежными инструментами для путешественников. О самом важном за неделю — в еженедельном дайджесте РИА Новости.
Сразу несколько авиакомпаний объявили о решении расширить маршрутную сеть. Это значит, что у россиян появится больше вариантов для поездок за рубеж. В частности, с 14 ноября FlyOne Armenia откроет полеты из Еревана в Минеральные Воды. Со 2 декабря Air Arabia запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу. Red Wings полетит в Хургаду из Минвод 2 ноября, а 3-го — из Сочи. "Аэрофлот" с 12 ноября возобновит рейсы в Каир. Кроме того, "Аэрофлот" и S7 переходят на отечественную систему бронирования.
Популярные у россиян "Турецкие авиалинии" отменили ПЦР-тесты при полетах в Россию, а Малайзия рассматривает возможность восстановления прямого авиасообщения с РФ.
И уже ставшая привычной новость: ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 3 ноября.
Визовые изменения тоже были. Так, Шри-Ланка продлила срок действия разрешений на въезд для россиян с месяца до полугода, а на Бали представили новую индонезийскую визу для богатых на пять-десять лет. Ирландия, наоборот, правила ужесточила, запретив гражданам России и Белоруссии въезд в страну с британской визой.
Продолжается история с отказом зарубежных банков обслуживать карты отечественной платежной системы "Мир". На это неделе приостановили работу с ними треть кредитных учреждений Киргизии. Зато, по данным СМИ, российские банки планируют начать установку терминалов для карт "Мир" в дружественных странах, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор работает над альтернативами платежных инструментов для российских туристов.
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