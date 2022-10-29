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В подмосковном Дмитрове локализовали пожар на хладокомбинате - РИА Новости, 29.10.2022
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В подмосковном Дмитрове локализовали пожар на хладокомбинате
В подмосковном Дмитрове локализовали пожар на хладокомбинате - РИА Новости, 29.10.2022
В подмосковном Дмитрове локализовали пожар на хладокомбинате
Пожар на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове локализован на 2,4 тысячи квадратных метрах, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России. РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-29T21:57
2022-10-29T21:57
происшествия
дмитров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пожар на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове локализован на 2,4 тысячи квадратных метрах, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России.Ранее сообщалось о пожаре в здании хладокомбината в креветочном цеху в городе Дмитрове Московской области. К тушению пожара привлечены 86 человек и 14 единиц техники. По информации МЧС, площадь пожара на хладокомбинате увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров."В 21.20 локализация на 2400 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
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дмитров
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, дмитров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Дмитров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Московская область (Подмосковье)
21:57 29.10.2022
 
В подмосковном Дмитрове локализовали пожар на хладокомбинате

Пожар на хладокомбинате в Дмитрове локализовали на 2,4 тысячи квадратных метрах

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиТушение пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове
Тушение пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Тушение пожара на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пожар на хладокомбинате в подмосковном Дмитрове локализован на 2,4 тысячи квадратных метрах, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре в здании хладокомбината в креветочном цеху в городе Дмитрове Московской области. К тушению пожара привлечены 86 человек и 14 единиц техники. По информации МЧС, площадь пожара на хладокомбинате увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров.
"В 21.20 локализация на 2400 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияДмитровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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