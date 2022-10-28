https://ria.ru/20221028/terrroristy-1827421903.html

Появилось видео задержания сторонников украинских боевиков на Ставрополье

Появилось видео задержания сторонников украинских боевиков на Ставрополье - РИА Новости, 28.10.2022

Появилось видео задержания сторонников украинских боевиков на Ставрополье

Задержанные на Ставрополье за подготовку теракта брали пример с запрещенного в России неонацистского полка "Азов"* и, располагая арсеналом разнообразного... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:28

2022-10-28T10:28

2022-10-28T11:00

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мариуполь

украина

батальон "азов"

ставропольский край

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задержанные на Ставрополье за подготовку теракта брали пример с запрещенного в России неонацистского полка "Азов"* и, располагая арсеналом разнообразного оружия, готовились участвовать массовых в беспорядках - об этом один из злоумышленников рассказал на кадрах оперативного видео, обнародованного ФСБ России.По его словам, злоумышленники также "в случае каких-либо беспорядков" намеревались принять в них участие на стороне украинских военных. "Поскольку у нас есть вооружения и организованная группа", - добавил он.Также на видео показан изъятый у задержанных арсенал разнообразного оружия - от пистолетов до гранатомета и самодельной бомбы. "Интересный набор", - так оценил находки оперативник ФСБ, находившийся за кадром.Четырех сторонников украинских националистов арестовали на Ставрополье за подготовку теракта на административном объекте, сообщила ФСБ в пятницу. В ходе обысков дома у задержанных и в оборудованном тайнике в Предгорном районе Ставропольского края была также изъята методическая литература по организации массовых беспорядков.Дата задержания не раскрывается, но, судя по релизу, подозреваемые решением суда уже помещены под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье "Теракт".* Националистическая террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20221019/natsionalisty-1825023419.html

https://ria.ru/20221019/svo-1825013495.html

https://ria.ru/20221024/terakty-1826199175.html

мариуполь

украина

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ФСБ опубликовала кадры задержания и осмотра схрона арестованных за подготовку теракта ФСБ опубликовала кадры задержания и осмотра схрона арестованных за подготовку теракта 2022-10-28T10:28 true PT2M09S

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Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мариуполь, украина, батальон "азов", ставропольский край