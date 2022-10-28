Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео задержания сторонников украинских боевиков на Ставрополье - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/terrroristy-1827421903.html
Появилось видео задержания сторонников украинских боевиков на Ставрополье
Появилось видео задержания сторонников украинских боевиков на Ставрополье - РИА Новости, 28.10.2022
Появилось видео задержания сторонников украинских боевиков на Ставрополье
Задержанные на Ставрополье за подготовку теракта брали пример с запрещенного в России неонацистского полка "Азов"* и, располагая арсеналом разнообразного... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:28
2022-10-28T11:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мариуполь
украина
батальон "азов"
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827421004_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36fd6846e77433ce5fd069dd9526d528.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задержанные на Ставрополье за подготовку теракта брали пример с запрещенного в России неонацистского полка "Азов"* и, располагая арсеналом разнообразного оружия, готовились участвовать массовых в беспорядках - об этом один из злоумышленников рассказал на кадрах оперативного видео, обнародованного ФСБ России.По его словам, злоумышленники также "в случае каких-либо беспорядков" намеревались принять в них участие на стороне украинских военных. "Поскольку у нас есть вооружения и организованная группа", - добавил он.Также на видео показан изъятый у задержанных арсенал разнообразного оружия - от пистолетов до гранатомета и самодельной бомбы. "Интересный набор", - так оценил находки оперативник ФСБ, находившийся за кадром.Четырех сторонников украинских националистов арестовали на Ставрополье за подготовку теракта на административном объекте, сообщила ФСБ в пятницу. В ходе обысков дома у задержанных и в оборудованном тайнике в Предгорном районе Ставропольского края была также изъята методическая литература по организации массовых беспорядков.Дата задержания не раскрывается, но, судя по релизу, подозреваемые решением суда уже помещены под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье "Теракт".* Националистическая террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20221019/natsionalisty-1825023419.html
https://ria.ru/20221019/svo-1825013495.html
https://ria.ru/20221024/terakty-1826199175.html
мариуполь
украина
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ФСБ опубликовала кадры задержания и осмотра схрона арестованных за подготовку теракта
ФСБ опубликовала кадры задержания и осмотра схрона арестованных за подготовку теракта
2022-10-28T10:28
true
PT2M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827421004_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_458268dc28761059f3953c81de5686b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мариуполь, украина, батальон "азов", ставропольский край
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Мариуполь, Украина, Батальон "Азов", Ставропольский край
10:28 28.10.2022 (обновлено: 11:00 28.10.2022)
 
Появилось видео задержания сторонников украинских боевиков на Ставрополье

ФСБ: задержанные при подготовке терактов на Ставрополье брали пример с неонацистов "Азова"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задержанные на Ставрополье за подготовку теракта брали пример с запрещенного в России неонацистского полка "Азов"* и, располагая арсеналом разнообразного оружия, готовились участвовать массовых в беспорядках - об этом один из злоумышленников рассказал на кадрах оперативного видео, обнародованного ФСБ России.

"Намерения и средства для совершения противоправной акции, диверсий различных у нас имелись. Мы поддерживали и разделили идеологию полка "Азов"*, действовавшего в Мариуполе. Восхищались их действиями, брали с них пример. Унаследовали призывы к убийству русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти Российской Федерации", - признался один из задержанных.

Наркотики и убийство ради машин — пленные бойцы ВСУ о ситуации в армии Украины - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 08:29Специальная военная операция на Украине
Боевики "Азова"* добывали транспорт, убивая водителей, сообщил пленный
По его словам, злоумышленники также "в случае каких-либо беспорядков" намеревались принять в них участие на стороне украинских военных. "Поскольку у нас есть вооружения и организованная группа", - добавил он.
Также на видео показан изъятый у задержанных арсенал разнообразного оружия - от пистолетов до гранатомета и самодельной бомбы. "Интересный набор", - так оценил находки оперативник ФСБ, находившийся за кадром.
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 03:06Специальная военная операция на Украине
Половина боевиков "Азова"* принимала наркотики, сообщил украинский пленный
Четырех сторонников украинских националистов арестовали на Ставрополье за подготовку теракта на административном объекте, сообщила ФСБ в пятницу. В ходе обысков дома у задержанных и в оборудованном тайнике в Предгорном районе Ставропольского края была также изъята методическая литература по организации массовых беспорядков.
Дата задержания не раскрывается, но, судя по релизу, подозреваемые решением суда уже помещены под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье "Теракт".
* Националистическая террористическая организация, запрещенная на территории России
Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта при подготовке теракта на транспортном терминале в Брянске. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 11:26
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2022 году
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МариупольУкраинаБатальон "Азов"Ставропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала