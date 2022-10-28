https://ria.ru/20221028/terrroristy-1827421903.html
Появилось видео задержания сторонников украинских боевиков на Ставрополье
Появилось видео задержания сторонников украинских боевиков на Ставрополье - РИА Новости, 28.10.2022
Появилось видео задержания сторонников украинских боевиков на Ставрополье
Задержанные на Ставрополье за подготовку теракта брали пример с запрещенного в России неонацистского полка "Азов"* и, располагая арсеналом разнообразного... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:28
2022-10-28T10:28
2022-10-28T11:00
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мариуполь
украина
батальон "азов"
ставропольский край
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задержанные на Ставрополье за подготовку теракта брали пример с запрещенного в России неонацистского полка "Азов"* и, располагая арсеналом разнообразного оружия, готовились участвовать массовых в беспорядках - об этом один из злоумышленников рассказал на кадрах оперативного видео, обнародованного ФСБ России.По его словам, злоумышленники также "в случае каких-либо беспорядков" намеревались принять в них участие на стороне украинских военных. "Поскольку у нас есть вооружения и организованная группа", - добавил он.Также на видео показан изъятый у задержанных арсенал разнообразного оружия - от пистолетов до гранатомета и самодельной бомбы. "Интересный набор", - так оценил находки оперативник ФСБ, находившийся за кадром.Четырех сторонников украинских националистов арестовали на Ставрополье за подготовку теракта на административном объекте, сообщила ФСБ в пятницу. В ходе обысков дома у задержанных и в оборудованном тайнике в Предгорном районе Ставропольского края была также изъята методическая литература по организации массовых беспорядков.Дата задержания не раскрывается, но, судя по релизу, подозреваемые решением суда уже помещены под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье "Теракт".* Националистическая террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20221019/natsionalisty-1825023419.html
https://ria.ru/20221019/svo-1825013495.html
https://ria.ru/20221024/terakty-1826199175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ФСБ опубликовала кадры задержания и осмотра схрона арестованных за подготовку теракта
ФСБ опубликовала кадры задержания и осмотра схрона арестованных за подготовку теракта
2022-10-28T10:28
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PT2M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мариуполь, украина, батальон "азов", ставропольский край
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Мариуполь, Украина, Батальон "Азов", Ставропольский край
10:28 28.10.2022 (обновлено: 11:00 28.10.2022)
Появилось видео задержания сторонников украинских боевиков на Ставрополье
ФСБ: задержанные при подготовке терактов на Ставрополье брали пример с неонацистов "Азова"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Задержанные на Ставрополье за подготовку теракта брали пример с запрещенного в России неонацистского полка "Азов"* и, располагая арсеналом разнообразного оружия, готовились участвовать массовых в беспорядках - об этом один из злоумышленников рассказал на кадрах оперативного видео, обнародованного ФСБ России.
"Намерения и средства для совершения противоправной акции, диверсий различных у нас имелись. Мы поддерживали и разделили идеологию полка "Азов"*, действовавшего в Мариуполе. Восхищались их действиями, брали с них пример. Унаследовали призывы к убийству русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти Российской Федерации", - признался один из задержанных.
По его словам, злоумышленники также "в случае каких-либо беспорядков" намеревались принять в них участие на стороне украинских военных. "Поскольку у нас есть вооружения и организованная группа", - добавил он.
Также на видео показан изъятый у задержанных арсенал разнообразного оружия - от пистолетов до гранатомета и самодельной бомбы. "Интересный набор", - так оценил находки оперативник ФСБ, находившийся за кадром.
Четырех сторонников украинских националистов арестовали на Ставрополье за подготовку теракта на административном объекте, сообщила ФСБ в пятницу. В ходе обысков дома у задержанных и в оборудованном тайнике в Предгорном районе Ставропольского края
была также изъята методическая литература по организации массовых беспорядков.
Дата задержания не раскрывается, но, судя по релизу, подозреваемые решением суда уже помещены под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье "Теракт".
* Националистическая террористическая организация, запрещенная на территории России