https://ria.ru/20221028/spravki-1827634572.html

В Подмосковье отменили бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции

В Подмосковье отменили бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции - РИА Новости, 28.10.2022

В Подмосковье отменили бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции

В Московской области родителям больше не надо приносить бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции, эти данные будут автоматически отображаться в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:31

2022-10-28T18:31

2022-10-28T18:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

общество

здоровье

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Московской области родителям больше не надо приносить бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции, эти данные будут автоматически отображаться в электронной системе учреждения допобразования, сообщает региональный Минздрав.Интеграция системы ЕМИАС, Школьного портала и Системы дополнительного образования Московской области позволяет передавать сведения в автоматическом режиме."Мы продолжаем развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения. Теперь родителям не надо тратить время и относить справку о болезни ребенка в кружки или секции, а врачу заполнять бумажную форму. Всё происходит онлайн. Электронная справка о болезни автоматически отображается в электронной системе учреждения дополнительного образования", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.В ведомстве напомнили, что на данный момент, благодаря развитию проекта "Онлайн-поликлиника", в электронном виде на региональном портале Госуслуг можно оформить 5 видов медсправок: об отсутствии контактов, для абитуриентов, справку для получения путёвки на санаторно-курортное лечение, справку для лагеря и сертификат о проведенных прививках.

https://ria.ru/20220919/uslugi-1817973917.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, здоровье