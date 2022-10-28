https://ria.ru/20221028/spravki-1827634572.html
В Подмосковье отменили бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции
В Подмосковье отменили бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции - РИА Новости, 28.10.2022
В Подмосковье отменили бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции
В Московской области родителям больше не надо приносить бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции, эти данные будут автоматически отображаться в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:31
2022-10-28T18:31
2022-10-28T18:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576049838_0:141:2914:1780_1920x0_80_0_0_e4b1d0d12c48886732aa309d099b13d6.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Московской области родителям больше не надо приносить бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции, эти данные будут автоматически отображаться в электронной системе учреждения допобразования, сообщает региональный Минздрав.Интеграция системы ЕМИАС, Школьного портала и Системы дополнительного образования Московской области позволяет передавать сведения в автоматическом режиме."Мы продолжаем развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения. Теперь родителям не надо тратить время и относить справку о болезни ребенка в кружки или секции, а врачу заполнять бумажную форму. Всё происходит онлайн. Электронная справка о болезни автоматически отображается в электронной системе учреждения дополнительного образования", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.В ведомстве напомнили, что на данный момент, благодаря развитию проекта "Онлайн-поликлиника", в электронном виде на региональном портале Госуслуг можно оформить 5 видов медсправок: об отсутствии контактов, для абитуриентов, справку для получения путёвки на санаторно-курортное лечение, справку для лагеря и сертификат о проведенных прививках.
https://ria.ru/20220919/uslugi-1817973917.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576049838_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_36fe6dc3914f64976e8aa503d1c740e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, здоровье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Общество, Здоровье
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Московской области родителям больше не надо приносить бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции, эти данные будут автоматически отображаться в электронной системе учреждения допобразования, сообщает региональный Минздрав.
Интеграция системы ЕМИАС, Школьного портала и Системы дополнительного образования Московской области позволяет передавать сведения в автоматическом режиме.
"Мы продолжаем развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения. Теперь родителям не надо тратить время и относить справку о болезни ребенка в кружки или секции, а врачу заполнять бумажную форму. Всё происходит онлайн. Электронная справка о болезни автоматически отображается в электронной системе учреждения дополнительного образования", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой
.
В ведомстве напомнили, что на данный момент, благодаря развитию проекта "Онлайн-поликлиника", в электронном виде на региональном портале Госуслуг можно оформить 5 видов медсправок: об отсутствии контактов, для абитуриентов, справку для получения путёвки на санаторно-курортное лечение, справку для лагеря и сертификат о проведенных прививках.