Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье отменили бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221028/spravki-1827634572.html
В Подмосковье отменили бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции
В Подмосковье отменили бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции - РИА Новости, 28.10.2022
В Подмосковье отменили бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции
В Московской области родителям больше не надо приносить бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции, эти данные будут автоматически отображаться в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:31
2022-10-28T18:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576049838_0:141:2914:1780_1920x0_80_0_0_e4b1d0d12c48886732aa309d099b13d6.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Московской области родителям больше не надо приносить бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции, эти данные будут автоматически отображаться в электронной системе учреждения допобразования, сообщает региональный Минздрав.Интеграция системы ЕМИАС, Школьного портала и Системы дополнительного образования Московской области позволяет передавать сведения в автоматическом режиме."Мы продолжаем развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения. Теперь родителям не надо тратить время и относить справку о болезни ребенка в кружки или секции, а врачу заполнять бумажную форму. Всё происходит онлайн. Электронная справка о болезни автоматически отображается в электронной системе учреждения дополнительного образования", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.В ведомстве напомнили, что на данный момент, благодаря развитию проекта "Онлайн-поликлиника", в электронном виде на региональном портале Госуслуг можно оформить 5 видов медсправок: об отсутствии контактов, для абитуриентов, справку для получения путёвки на санаторно-курортное лечение, справку для лагеря и сертификат о проведенных прививках.
https://ria.ru/20220919/uslugi-1817973917.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576049838_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_36fe6dc3914f64976e8aa503d1c740e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова , общество, здоровье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Общество, Здоровье
18:31 28.10.2022
 

В Подмосковье отменили бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции

© РИА Новости / Варвара ГертьеВрач осматривает ребенка, проверяет работу дыхательной системы
Врач осматривает ребенка, проверяет работу дыхательной системы - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Московской области родителям больше не надо приносить бумажные справки о болезни ребенка в кружки и секции, эти данные будут автоматически отображаться в электронной системе учреждения допобразования, сообщает региональный Минздрав.
Интеграция системы ЕМИАС, Школьного портала и Системы дополнительного образования Московской области позволяет передавать сведения в автоматическом режиме.
"Мы продолжаем развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения. Теперь родителям не надо тратить время и относить справку о болезни ребенка в кружки или секции, а врачу заполнять бумажную форму. Всё происходит онлайн. Электронная справка о болезни автоматически отображается в электронной системе учреждения дополнительного образования", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
В ведомстве напомнили, что на данный момент, благодаря развитию проекта "Онлайн-поликлиника", в электронном виде на региональном портале Госуслуг можно оформить 5 видов медсправок: об отсутствии контактов, для абитуриентов, справку для получения путёвки на санаторно-курортное лечение, справку для лагеря и сертификат о проведенных прививках.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 19:52Новости Подмосковья
Справки о выплатах и льготах в МО можно будет получить онлайн
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала