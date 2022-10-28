https://ria.ru/20221028/spetsoperatsiya-1827508412.html
ВС России уничтожили с начала спецоперации 2356 украинских беспилотников
ВС России уничтожили с начала спецоперации 2356 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.10.2022
ВС России уничтожили с начала спецоперации 2356 украинских беспилотников
Российские войска уничтожили с начала спецоперации на Украине 6130 танков и других боевых бронированных машин, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:57
2022-10-28T13:57
2022-10-28T15:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
украина
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала спецоперации на Украине 6130 танков и других боевых бронированных машин, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 164 вертолета, 2356 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6823 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированные машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации.В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
https://ria.ru/20221028/vsu-1827503006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы рф, украина, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
13:57 28.10.2022 (обновлено: 15:27 28.10.2022)
ВС России уничтожили с начала спецоперации 2356 украинских беспилотников
ВС России уничтожили с начала спецоперации 6130 единиц украинской бронетехники