https://ria.ru/20221028/spetsoperatsiya-1827508412.html

ВС России уничтожили с начала спецоперации 2356 украинских беспилотников

ВС России уничтожили с начала спецоперации 2356 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.10.2022

ВС России уничтожили с начала спецоперации 2356 украинских беспилотников

Российские войска уничтожили с начала спецоперации на Украине 6130 танков и других боевых бронированных машин, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:57

2022-10-28T13:57

2022-10-28T15:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

украина

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с начала спецоперации на Украине 6130 танков и других боевых бронированных машин, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 164 вертолета, 2356 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6823 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированные машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации.В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20221028/vsu-1827503006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, украина, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины