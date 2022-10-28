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Слуцкий прокомментировал выступление Путина на "Валдае"

Слуцкий прокомментировал выступление Путина на "Валдае" - РИА Новости, 28.10.2022

Слуцкий прокомментировал выступление Путина на "Валдае"

Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" говорит о том, что будущее за многополярностью, что является универсальным рецептом,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T00:48

2022-10-28T00:48

2022-10-28T00:48

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лдпр

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

политика

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" говорит о том, что будущее за многополярностью, что является универсальным рецептом, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Смена вех, по словам Путина, процесс болезненный и неизбежный, в будущем мировом устройстве нет места диктату, важны интересы всех и каждая точка зрения, отметил Слуцкий."На этом фоне резко диссонируют заявления госсекретаря США (Энтони) Блинкена о том, что только Америка должна неизменно возглавлять процесс "по организации мира" и, мол, только Вашингтон обладает для этого необходимыми инструментами. Инструменты-то давно заржавели, пора на металлолом сдавать! Будущее за многополярностью. Это универсальный рецепт", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он отметил, что президент затронул "практически все болевые точки на карте мира", точно давая ответы на вопросы "кто виноват" и "что делать".

https://ria.ru/20221020/trass-1825432249.html

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россия, сша, лдпр, владимир путин, леонид слуцкий (политик), политика