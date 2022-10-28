https://ria.ru/20221028/rynok-1827454886.html
Белоруссия выступила за формирование общего аграрного рынка СНГ
Белоруссия выступила за формирование общего аграрного рынка СНГ - РИА Новости, 28.10.2022
Белоруссия выступила за формирование общего аграрного рынка СНГ
Белоруссия выступает за формирование общего аграрного рынка на пространстве СНГ, заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:20
2022-10-28T12:20
2022-10-28T12:20
роман головченко
белоруссия
снг
содружество
астана
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Белоруссия выступает за формирование общего аграрного рынка на пространстве СНГ, заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании совета глав правительств стран содружества в Астане."В целях обеспечения продовольственной безопасности Беларусь выступает за дальнейшее формирование общего аграрного рынка и поддержание устойчивости сельскохозяйственного производства", - цитирует белорусского премьера агентство Белта.Головченко подчеркнул, что очень важна самодостаточность государств Содружества в области селекции, семеноводства и племенного животноводства, средств защиты растений."Кроме того, мы обязаны эффективно выстроить новые или модернизировать действующие транспортные коридоры. Также необходимо принять меры по дальнейшему упрощению таможенного регулирования - сокращению сроков, внедрению сквозных цифровых технологий. Мы должны ставить цель практически бесшовно перемещать наши товары", - подчеркнул глава белорусского правительства.
https://ria.ru/20221027/lukashenko-1827159364.html
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роман головченко, белоруссия, снг, содружество , астана
Роман Головченко, Белоруссия, СНГ, Содружество , Астана
Белоруссия выступила за формирование общего аграрного рынка СНГ
Премьер Головченко: Белоруссия выступает за формирование общего аграрного рынка СНГ