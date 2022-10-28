16:47 28.10.2022 (обновлено: 17:01 28.10.2022)
Сад роз заложили на Эрмитажной площади в Петербурге
Сад роз заложили у реставрационно-хранительского центра Эрмитажа в Петербурге
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в медиабанкЗдание реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа "Старая деревня" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Закладка сада роз состоялась в пятницу на Эрмитажной площади у реставрационно-хранительского центра "Старая деревня" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие предусмотрено проектом "Молодость" по развитию музейных практик работы с молодежью в возрасте от 17 до 28 лет.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/Алексей Бронников
Сад роз реставрационно-хранительского центра "Старая деревня" в Санкт-Петербурге
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Сад роз реставрационно-хранительского центра "Старая деревня" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/Алексей Бронников
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/Алексей БронниковЗакладка сада роз реставрационно-хранительского центра "Старая деревня" в Санкт-Петербурге
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Закладка сада роз реставрационно-хранительского центра "Старая деревня" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/Алексей Бронников
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/Алексей Бронников
Закладка сада роз в Санкт-Петербурге
3 из 3
Закладка сада роз в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/Алексей Бронников
1 из 3
Сад роз реставрационно-хранительского центра "Старая деревня" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/Алексей Бронников
2 из 3
Закладка сада роз реставрационно-хранительского центра "Старая деревня" в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/Алексей Бронников
3 из 3
Закладка сада роз в Санкт-Петербурге
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа/Алексей Бронников
"Проект "Молодость" уникальный во многих смыслах. Он удивительно хорошо отражает стилистику, дух развития Эрмитажа. Слово "сад" сейчас звучит в разных контекстах. Но я напоминаю, что сад – это главное воплощение культуры, потому что культура – это обработанная духовность", - сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский перед церемонией закладки.
"Эрмитаж возник вокруг висячего сада Екатерины Великой и расширяется он из этого сада. И вот когда мы расширились, наш второй главный комплекс Эрмитажа в Старой Деревне, по размерам такой же как тот, и его расширение выразилось в переездах разных вещей. И деревца из сада, и кусты сирени переехали. Эта связь с помощью семян и растений существует все время", – добавил он.
Хранители и ученые-ботаники Санкт-Петербургского государственного университета изучили около 300 экспонатов из коллекции Эрмитажа: картины, произведения прикладного искусства. Специалисты провели подробный анализ изображений роз на картинах нидерландской живописи XVI–XVII веков и определили, что растения семейства Розовые (Rosaceae) составляют абсолютное большинство.
Сад будет представлять собой экспозицию старинных сортов роз, дошедших до нас с 14 по 19 век. На первом участке будут представлены розы "Галлика". Эта разновидность предположительно появилась в Европе в 1240 году. Также в первой части будет построен цветочный трельяж, отсылающий к античным городским садам, виды которых дошли до нас благодаря фрескам Помпеи. Второй участок будет связан со Средневековьем. Для третьего участка будут использованы мотивы 17 века, когда розы высаживались в свободной форме в виде сердца или лепестка. Два последних сектора будут представлены розами различных видов 18-19 веков.
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