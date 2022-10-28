Пашинян: доклад генсека ОДКБ о границе с Азербайджаном отражает реалии
Премьер Армении Пашинян: доклад генсека ОДКБ о границе с Азербайджаном отражает реалии
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что доклад генсека ОДКБ Станислава Зася по ситуации на армяно-азербайджанской границе во многом отражает сложившиеся реалии, сообщили в пресс-службе кабмина республики.
Отмечается, что на заседании обсужден отчет генерального секретаря ОДКБ по итогам работы миссии, направленной в Армению протокольным решением СКБ от 13 сентября.
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"В ходе заседания премьер-министр Армении отметил, что в докладе генерального секретаря во много отражены существующие реалии, в частности факт вторжения азербайджанских подразделений на суверенную территорию Республики Армения и опасность его повторения, а также необходимость возвращения азербайджанских сил на исходные позиции", - говорится на сайте правительства Армении.
Пашинян также заявил о необходимости четкой политической оценки ОДКБ "по поводу азербайджанской агрессии против суверенной территории Армении 12 мая 2021 года и после этого, в том числе 13-14 сентября 2022 года", и разработки конкретной дорожной карты восстановления территориальная целостности Армении. По итогам заседания министрам иностранных дел стран ОДКБ поручено согласовать проект решения, заявили в пресс-службе.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.