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Пашинян: доклад генсека ОДКБ о границе с Азербайджаном отражает реалии - РИА Новости, 28.10.2022
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Пашинян: доклад генсека ОДКБ о границе с Азербайджаном отражает реалии
Пашинян: доклад генсека ОДКБ о границе с Азербайджаном отражает реалии - РИА Новости, 28.10.2022
Пашинян: доклад генсека ОДКБ о границе с Азербайджаном отражает реалии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что доклад генсека ОДКБ Станислава Зася по... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:21
2022-10-28T19:21
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что доклад генсека ОДКБ Станислава Зася по ситуации на армяно-азербайджанской границе во многом отражает сложившиеся реалии, сообщили в пресс-службе кабмина республики.Отмечается, что на заседании обсужден отчет генерального секретаря ОДКБ по итогам работы миссии, направленной в Армению протокольным решением СКБ от 13 сентября."В ходе заседания премьер-министр Армении отметил, что в докладе генерального секретаря во много отражены существующие реалии, в частности факт вторжения азербайджанских подразделений на суверенную территорию Республики Армения и опасность его повторения, а также необходимость возвращения азербайджанских сил на исходные позиции", - говорится на сайте правительства Армении.Пашинян также заявил о необходимости четкой политической оценки ОДКБ "по поводу азербайджанской агрессии против суверенной территории Армении 12 мая 2021 года и после этого, в том числе 13-14 сентября 2022 года", и разработки конкретной дорожной карты восстановления территориальная целостности Армении. По итогам заседания министрам иностранных дел стран ОДКБ поручено согласовать проект решения, заявили в пресс-службе.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20221027/armeniya-1827318019.html
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в мире, никол пашинян, станислав зась, григорий карасин, ереван, азербайджан, совет федерации рф, одкб, армения
В мире, Никол Пашинян, Станислав Зась, Григорий Карасин, Ереван, Азербайджан, Совет Федерации РФ, ОДКБ, Армения
19:21 28.10.2022
 
Пашинян: доклад генсека ОДКБ о границе с Азербайджаном отражает реалии

Премьер Армении Пашинян: доклад генсека ОДКБ о границе с Азербайджаном отражает реалии

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что доклад генсека ОДКБ Станислава Зася по ситуации на армяно-азербайджанской границе во многом отражает сложившиеся реалии, сообщили в пресс-службе кабмина республики.
Отмечается, что на заседании обсужден отчет генерального секретаря ОДКБ по итогам работы миссии, направленной в Армению протокольным решением СКБ от 13 сентября.
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"В ходе заседания премьер-министр Армении отметил, что в докладе генерального секретаря во много отражены существующие реалии, в частности факт вторжения азербайджанских подразделений на суверенную территорию Республики Армения и опасность его повторения, а также необходимость возвращения азербайджанских сил на исходные позиции", - говорится на сайте правительства Армении.
Пашинян также заявил о необходимости четкой политической оценки ОДКБ "по поводу азербайджанской агрессии против суверенной территории Армении 12 мая 2021 года и после этого, в том числе 13-14 сентября 2022 года", и разработки конкретной дорожной карты восстановления территориальная целостности Армении. По итогам заседания министрам иностранных дел стран ОДКБ поручено согласовать проект решения, заявили в пресс-службе.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
 
В миреНикол ПашинянСтанислав ЗасьГригорий КарасинЕреванАзербайджанСовет Федерации РФОДКБАрмения
 
 
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