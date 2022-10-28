https://ria.ru/20221028/puteshestviya-1827579538.html

Спрос на путешествия за рубеж восстановился

Спрос на путешествия за рубеж восстановился - РИА Новости, 28.10.2022

Спрос на путешествия за рубеж восстановился

Спрос россиян на зарубежные путешествия вернулся к показателям начала сентября, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:20

2022-10-28T19:20

2022-10-28T19:20

туризм

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российский союз туриндустрии (рст)

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авиакомпании

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Спрос россиян на зарубежные путешествия вернулся к показателям начала сентября, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ)."Интерес граждан к путешествиям зависит от новостной повестки и определенности, в противном случае туристы занимают выжидательную позицию. Именно такая ситуация была в конце сентября — начале октября, когда спрос на путевки упал на 40-80 процентов. Но сейчас он нормализовался и вернулся к показателям начала осени. Глубина бронирований в среднем составляет две-три недели", — рассказали в РСТ.Эксперты также отметили рост цен на заграничные туры больше чем в два раза по сравнению с 2019 годом."Из-за ограниченной авиаперевозки стоимость перелетов за рубеж выросла. До пандемии средний чек за билет был 300-400 долларов, сейчас уже тысяча. Это напрямую сказывается на турпродукте", — добавили в союзе.Для сравнения, еще в прошлом году купить путевку в Турцию можно было за 100 тысяч рублей. Сейчас же цены поднялись до 170 тысяч.

https://ria.ru/20221028/uzbekistan-1827502854.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), туризм, туристы, путешествия, турция, авиакомпании