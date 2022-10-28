Пожары на Корсике охватили площадь в 410 гектаров
На французской Корсике из-за аномальной жары пожары охватили площадь в 410 гектаров
Пожарные тушат огонь. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 окт РИА Новости. Продолжающиеся из-за аномально жаркой для октября погоды пожары на Корсике охватили площадь в 410 гектаров, сообщила в пятницу газета Figaro.
"Вследствие практически летних температур и сохраняющейся засухи в департаменте От-Корс с воскресенья бушуют два пожара. Доступ к очагам возгорания затруднен, пожары слились в один и уже охватили площадь в 410 гектаров", - сообщает СМИ.
Около 50 пожарных работают на месте, также в тушении пожара задействован вертолет.
Пожары усугубили ситуацию с загрязнением воздуха, которая отмечается на Корсике с воскресенья, когда остров накрыло облаком пыли, прибывшим из Сахары.
Как сообщала ранее в среду национальная метеослужба страны Meteo-France, октябрь на юге Франции побил температурный рекорд, став самым жарким с 1947 года. Температура на Корсике превышает 30 градусов по Цельсию.
Лето 2022 года в Европе стало самым жарким в истории. Во Франции из-за аномальной жары началась засуха, во всех департаментах метрополии были введены ограничения на использование воды. Высокие температуры спровоцировали распространение пожаров. Больше всего пострадал департамент Жиронда на юго-востоке Франции.
В пятницу, выступая на встрече с представителями служб спасения и пожаротушения, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во Франции за прошедший год выгорело 72 тысячи гектаров леса, что в 6 раз больше, чем средний показатель за последние 10 лет.
Он также объявил о новых мерах по предотвращению распространения пожаров и отметил, что Франция выделит 250 миллионов евро на закупку дополнительных водных бомбардировщиков Canadair, а также дополнительные €150 млн в 2023 году на обеспечение работы противопожарных служб на фоне масштабных пожаров лета 2022 года.
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