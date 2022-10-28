https://ria.ru/20221028/pelosi-1827669377.html

Напавшему на дом Пелоси вменяют попытку убийства

Напавшему на дом Пелоси вменяют попытку убийства - РИА Новости, 28.10.2022

Напавшему на дом Пелоси вменяют попытку убийства

Напавшему на дом спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:48

2022-10-28T20:48

2022-10-28T20:58

нэнси пелоси

сан-франциско

в мире

калифорния

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Напавшему на дом спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения, сообщил в пятницу на брифинге для журналистов представитель полиции Сан-Франциско."Подозреваемому вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения", - сообщил полицейский на брифинге для журналистов.Говоря о личности подозреваемого, офицер сообщил, что им оказался 42-летний Дэвид ДеПейп и отметил, что мотив нападения все еще устанавливается.Пресс-служба Пелоси в пятницу сообщила, что неизвестный ворвался в дом четы в Сан-Франциско (Калифорния), в результате чего был атакован супруг спикера Пол Пелоси. Сама конгресвумен в этот момент не находилась в Вашингтоне.

https://ria.ru/20221028/napadenie-1827653565.html

сан-франциско

калифорния

вашингтон (штат)

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нэнси пелоси, сан-франциско, в мире, калифорния, вашингтон (штат)