https://ria.ru/20221028/pelosi-1827669377.html
Напавшему на дом Пелоси вменяют попытку убийства
Напавшему на дом Пелоси вменяют попытку убийства - РИА Новости, 28.10.2022
Напавшему на дом Пелоси вменяют попытку убийства
Напавшему на дом спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:48
2022-10-28T20:48
2022-10-28T20:58
нэнси пелоси
сан-франциско
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Напавшему на дом спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения, сообщил в пятницу на брифинге для журналистов представитель полиции Сан-Франциско."Подозреваемому вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения", - сообщил полицейский на брифинге для журналистов.Говоря о личности подозреваемого, офицер сообщил, что им оказался 42-летний Дэвид ДеПейп и отметил, что мотив нападения все еще устанавливается.Пресс-служба Пелоси в пятницу сообщила, что неизвестный ворвался в дом четы в Сан-Франциско (Калифорния), в результате чего был атакован супруг спикера Пол Пелоси. Сама конгресвумен в этот момент не находилась в Вашингтоне.
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нэнси пелоси, сан-франциско, в мире, калифорния, вашингтон (штат)
Нэнси Пелоси, Сан-Франциско, В мире, Калифорния, Вашингтон (штат)
20:48 28.10.2022 (обновлено: 20:58 28.10.2022)
Напавшему на дом Пелоси вменяют попытку убийства
Напавшему на дом Пелоси вменяют попытку убийства, жестокое обращение с пожилым
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Напавшему на дом спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения, сообщил в пятницу на брифинге для журналистов представитель полиции Сан-Франциско.
"Подозреваемому вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения", - сообщил полицейский на брифинге для журналистов.
Говоря о личности подозреваемого, офицер сообщил, что им оказался 42-летний Дэвид ДеПейп и отметил, что мотив нападения все еще устанавливается.
Пресс-служба Пелоси в пятницу сообщила, что неизвестный ворвался в дом четы в Сан-Франциско (Калифорния
), в результате чего был атакован супруг спикера Пол Пелоси. Сама конгресвумен в этот момент не находилась в Вашингтоне
.