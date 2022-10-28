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Целью нападавшего на мужа Пелоси была сама конгрессвумен, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
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Целью нападавшего на мужа Пелоси была сама конгрессвумен, сообщили СМИ
Целью нападавшего на мужа Пелоси была сама конгрессвумен, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
Целью нападавшего на мужа Пелоси была сама конгрессвумен, сообщили СМИ
Атаковавший супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси злоумышленник преследовал цель совершить нападение на конгрессвумен, передает в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:27
2022-10-28T19:49
в мире
нэнси пелоси
сан-франциско
калифорния
вашингтон (штат)
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Атаковавший супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси злоумышленник преследовал цель совершить нападение на конгрессвумен, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах.Согласно его информации, при нападении на Пола Пелоси преступник настойчиво требовал от него выдать информацию о местонахождении его супруги. "Где Нэнси, где Нэнси?" - вопрошал тот, по словам источника телеканала.Пресс-служба Пелоси в пятницу сообщила, что неизвестный ворвался в дом четы в Сан-Франциско (Калифорния), в результате чего был атакован супруг спикера Пол Пелоси. Сама конгресвумен в этот момент не находилась в Вашингтоне.По данным полиции, подозреваемый задержан, при нападении он был вооружен молотком. Мотивы злоумышленника выясняются.
https://ria.ru/20221025/pelosi-1826417106.html
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в мире, нэнси пелоси, сан-франциско, калифорния, вашингтон (штат), конгресс сша
В мире, Нэнси Пелоси, Сан-Франциско, Калифорния, Вашингтон (штат), Конгресс США
19:27 28.10.2022 (обновлено: 19:49 28.10.2022)
 
Целью нападавшего на мужа Пелоси была сама конгрессвумен, сообщили СМИ

CNN: атаковавший супруга Нэнси Пелоси хотел совершить нападение на конгрессвумен

© AP Photo / Andrew HarnikПол Пелоси
Пол Пелоси - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пол Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. Атаковавший супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси злоумышленник преследовал цель совершить нападение на конгрессвумен, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах.
Согласно его информации, при нападении на Пола Пелоси преступник настойчиво требовал от него выдать информацию о местонахождении его супруги. "Где Нэнси, где Нэнси?" - вопрошал тот, по словам источника телеканала.
Пресс-служба Пелоси в пятницу сообщила, что неизвестный ворвался в дом четы в Сан-Франциско (Калифорния), в результате чего был атакован супруг спикера Пол Пелоси. Сама конгресвумен в этот момент не находилась в Вашингтоне.
По данным полиции, подозреваемый задержан, при нападении он был вооружен молотком. Мотивы злоумышленника выясняются.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 03:12
Пелоси не согласилась с тем, что США направляют неограниченную помощь Киеву
 
В миреНэнси ПелосиСан-ФранцискоКалифорнияВашингтон (штат)Конгресс США
 
 
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