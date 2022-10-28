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Шойгу: в войска призвали 1300 сотрудников органов исполнительной власти - РИА Новости, 28.10.2022
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Шойгу: в войска призвали 1300 сотрудников органов исполнительной власти
Шойгу: в войска призвали 1300 сотрудников органов исполнительной власти - РИА Новости, 28.10.2022
Шойгу: в войска призвали 1300 сотрудников органов исполнительной власти
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что были призваны в том числе... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:11
2022-10-28T17:34
сергей шойгу
владимир путин
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что были призваны в том числе 1300 сотрудников исполнительной власти, средний возраст мобилизованных - 35 лет."В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев", - сказал министр.Частичная мобилизация была объявлена в РФ указом Путина с 21 сентября. Как говорил Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
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сергей шойгу, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Сергей Шойгу, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
17:11 28.10.2022 (обновлено: 17:34 28.10.2022)
 
Шойгу: в войска призвали 1300 сотрудников органов исполнительной власти

В рамках частичной мобилизации призвали 1300 сотрудников органов исполнительной власти

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоенные билеты призывников
Военные билеты призывников - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Военные билеты призывников . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что были призваны в том числе 1300 сотрудников исполнительной власти, средний возраст мобилизованных - 35 лет.
"В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев", - сказал министр.
Частичная мобилизация была объявлена в РФ указом Путина с 21 сентября. Как говорил Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Мобилизованные в полевом учебном центре перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Сергей ШойгуВладимир ПутинЧастичная мобилизация в России
 
 
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