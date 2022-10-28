https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827596817.html

Средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет

Средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет - РИА Новости, 28.10.2022

Средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что средний возраст... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:09

2022-10-28T17:09

2022-10-28T17:27

россия

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

владимир путин

украина

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что средний возраст мобилизованных составил 35 лет."Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет", - сказал министр.Частичная мобилизация была объявлена в РФ указом Путина с 21 сентября. Как говорил Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Владимир Лаврентьев

россия, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, владимир путин, украина