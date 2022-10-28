https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827596817.html
Средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет
Средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет - РИА Новости, 28.10.2022
Средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что средний возраст... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:09
2022-10-28T17:09
2022-10-28T17:27
россия
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
владимир путин
украина
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что средний возраст мобилизованных составил 35 лет."Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет", - сказал министр.Частичная мобилизация была объявлена в РФ указом Путина с 21 сентября. Как говорил Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, владимир путин, украина
Россия, Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Украина
17:09 28.10.2022 (обновлено: 17:27 28.10.2022)
Средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет
Министр обороны Шойгу: средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет