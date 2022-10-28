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Средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет
Средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет - РИА Новости, 28.10.2022
Средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что средний возраст... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:09
2022-10-28T17:27
россия
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
владимир путин
украина
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что средний возраст мобилизованных составил 35 лет."Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет", - сказал министр.Частичная мобилизация была объявлена в РФ указом Путина с 21 сентября. Как говорил Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, владимир путин, украина
Россия, Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Украина
17:09 28.10.2022 (обновлено: 17:27 28.10.2022)
 
Средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет

Министр обороны Шойгу: средний возраст призванных по частичной мобилизации составил 35 лет

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа
Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отчитался президенту России Владимиру Путину о ходе частичной мобилизации, доложил, что средний возраст мобилизованных составил 35 лет.
"Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет", - сказал министр.
Частичная мобилизация была объявлена в РФ указом Путина с 21 сентября. Как говорил Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь - имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧастичная мобилизация в РоссииСергей ШойгуВладимир ПутинУкраина
 
 
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