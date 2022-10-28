https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827596276.html
Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных
Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных - РИА Новости, 28.10.2022
Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что на начальном этапе частичной мобилизации были проблемы со снабжением, но РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:08
2022-10-28T17:08
2022-10-28T17:45
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
владимир путин
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что на начальном этапе частичной мобилизации были проблемы со снабжением, но сейчас они решены."На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20221012/krasnov-1823298403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, владимир путин, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
17:08 28.10.2022 (обновлено: 17:45 28.10.2022)
Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных
Шойгу: на начальном этапе были проблемы со снабжением мобилизованных, сейчас этого нет