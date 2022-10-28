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Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных
Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных - РИА Новости, 28.10.2022
Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что на начальном этапе частичной мобилизации были проблемы со снабжением, но РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:08
2022-10-28T17:45
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
владимир путин
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что на начальном этапе частичной мобилизации были проблемы со снабжением, но сейчас они решены."На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников", - сказал Шойгу.
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частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, владимир путин, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
17:08 28.10.2022 (обновлено: 17:45 28.10.2022)
 
Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных

Шойгу: на начальном этапе были проблемы со снабжением мобилизованных, сейчас этого нет

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что на начальном этапе частичной мобилизации были проблемы со снабжением, но сейчас они решены.
"На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников", - сказал Шойгу.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 11:00
Игорь Краснов: надо честно рассказывать о проблемах и заниматься ими
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииСергей ШойгуВладимир ПутинРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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