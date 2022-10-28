https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827596276.html

Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных

Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных - РИА Новости, 28.10.2022

Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что на начальном этапе частичной мобилизации были проблемы со снабжением, но РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:08

2022-10-28T17:08

2022-10-28T17:45

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

владимир путин

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что на начальном этапе частичной мобилизации были проблемы со снабжением, но сейчас они решены."На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20221012/krasnov-1823298403.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, владимир путин, россия, безопасность, вооруженные силы рф