https://ria.ru/20221028/mishustin-1827421366.html
Мишустин призвал к укреплению свободной торговле услугами в СНГ
Мишустин призвал к укреплению свободной торговле услугами в СНГ - РИА Новости, 28.10.2022
Мишустин призвал к укреплению свободной торговле услугами в СНГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал партнёров по СНГ к скорейшему завершению переговоров по соглашению о свободной торговле услугами, что станет важным... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:27
2022-10-28T10:27
2022-10-28T10:27
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АСТАНА, 28 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал партнёров по СНГ к скорейшему завершению переговоров по соглашению о свободной торговле услугами, что станет важным шагом к укреплению интеграции на пространстве Содружества."Важным шагом для укрепления интеграции считаем скорейшее завершение переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций", — сказал Мишустин на совещании глав правительств стран СНГ, которое проходит в Астане.Соглашение призвано защищать права инвесторов и интересов государств, формировать благоприятный инвестиционный климат."Подписание документа придаст импульс экономическому взаимодействию. Важно оперативно завершить его согласование при сохранении максимального состава участников", — отметил Мишустин.Он добавил также, что для обеспечения устойчивости энергетической, экономической и бюджетных систем требуются новые "точки опоры", и отметил, что Россия уделяет приоритетное внимание вопросам преодоления зависимости от импортной продукции, принимает меры по поддержке производителей и запуску высокотехнологичных и промышленных предприятий."Приглашаем всех наших партнёров подключиться к этим инициативам и мероприятиям", — сказал Мишустин.Он подчеркнул, что Россия заинтересована "в честном и открытом научно-технологическом обмене".Мишустин также напомнил, что следующий год объявлен в СНГ годом русского языка как языка межнационального общения."Такая инициатива позволит нам стать ближе, сформировать единое экономическое и гуманитарное пространство в Евразии, которое обеспечит безопасность для всех, кто проживает на этом огромном мегаконтиненте", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20221028/mishustin-1827411917.html
https://ria.ru/20221028/sovet-1826944210.html
https://ria.ru/20221028/sng-1827386223.html
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михаил мишустин, россия, астана, евразия, снг, в мире
Михаил Мишустин, Россия, Астана, Евразия, СНГ, В мире
Мишустин призвал к укреплению свободной торговле услугами в СНГ
Мишустин призвал к завершению переговоров по свободной торговле услугами в СНГ
АСТАНА, 28 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал партнёров по СНГ к скорейшему завершению переговоров по соглашению о свободной торговле услугами, что станет важным шагом к укреплению интеграции на пространстве Содружества.
"Важным шагом для укрепления интеграции считаем скорейшее завершение переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций", — сказал Мишустин на совещании глав правительств стран СНГ, которое проходит в Астане
.
Соглашение призвано защищать права инвесторов и интересов государств, формировать благоприятный инвестиционный климат.
"Подписание документа придаст импульс экономическому взаимодействию. Важно оперативно завершить его согласование при сохранении максимального состава участников", — отметил Мишустин.
Он добавил также, что для обеспечения устойчивости энергетической, экономической и бюджетных систем требуются новые "точки опоры", и отметил, что Россия уделяет приоритетное внимание вопросам преодоления зависимости от импортной продукции, принимает меры по поддержке производителей и запуску высокотехнологичных и промышленных предприятий.
"Приглашаем всех наших партнёров подключиться к этим инициативам и мероприятиям", — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что Россия заинтересована "в честном и открытом научно-технологическом обмене".
Мишустин также напомнил, что следующий год объявлен в СНГ годом русского языка как языка межнационального общения.
"Такая инициатива позволит нам стать ближе, сформировать единое экономическое и гуманитарное пространство в Евразии
, которое обеспечит безопасность для всех, кто проживает на этом огромном мегаконтиненте", - сказал Мишустин.