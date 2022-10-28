https://ria.ru/20221028/minoborony-1827505893.html

В Херсонской области и ДНР ПВО сбили Ми-8 ВСУ и шесть снарядов HIMARS

В Херсонской области и ДНР ПВО сбили Ми-8 ВСУ и шесть снарядов HIMARS - РИА Новости, 28.10.2022

В Херсонской области и ДНР ПВО сбили Ми-8 ВСУ и шесть снарядов HIMARS

Средства ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8, шесть снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ураган" и три беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:50

2022-10-28T13:50

2022-10-28T14:12

специальная военная операция на украине

херсонская область

донецкая народная республика

россия

безопасность

новая каховка

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Средства ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8, шесть снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ураган" и три беспилотника, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, перехвачены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области.Сбиты в воздухе шесть снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган" в районах населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20221028/himars-1827465300.html

херсонская область

донецкая народная республика

россия

новая каховка

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херсонская область , донецкая народная республика, россия, безопасность, новая каховка