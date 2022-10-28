https://ria.ru/20221028/minoborony-1827505893.html
В Херсонской области и ДНР ПВО сбили Ми-8 ВСУ и шесть снарядов HIMARS
В Херсонской области и ДНР ПВО сбили Ми-8 ВСУ и шесть снарядов HIMARS - РИА Новости, 28.10.2022
В Херсонской области и ДНР ПВО сбили Ми-8 ВСУ и шесть снарядов HIMARS
Средства ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8, шесть снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ураган" и три беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:50
2022-10-28T13:50
2022-10-28T14:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
донецкая народная республика
россия
безопасность
новая каховка
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Средства ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8, шесть снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ураган" и три беспилотника, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, перехвачены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области.Сбиты в воздухе шесть снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ураган" в районах населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20221028/himars-1827465300.html
херсонская область
донецкая народная республика
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новая каховка
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херсонская область , донецкая народная республика, россия, безопасность, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Новая Каховка
13:50 28.10.2022 (обновлено: 14:12 28.10.2022)
В Херсонской области и ДНР ПВО сбили Ми-8 ВСУ и шесть снарядов HIMARS
Минобороны: в Херсонской области и ДНР ПВО сбили украинский Ми-8 и шесть снарядов HIMARS