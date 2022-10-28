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Мурашко назвал обеспечение новых регионов доступным лечением рака важным - РИА Новости, 28.10.2022
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Мурашко назвал обеспечение новых регионов доступным лечением рака важным
Мурашко назвал обеспечение новых регионов доступным лечением рака важным - РИА Новости, 28.10.2022
Мурашко назвал обеспечение новых регионов доступным лечением рака важным
Масштабные задачи по разработке технологии диагностики и лечения рака, создание доступной медицины в этой отрасли являются важными задачами для России, в том... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:32
2022-10-28T10:33
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
владимир путин
россия
сочи
донецкая народная республика
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СОЧИ, 28 окт – РИА Новости. Масштабные задачи по разработке технологии диагностики и лечения рака, создание доступной медицины в этой отрасли являются важными задачами для России, в том числе в новых регионах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своём видеообращении на "Осенней академии Ассоциации онкологов России", проходящей в Сочи.В Сочи проходит Осенняя академия Ассоциации онкологов России. В рамках делового мероприятия докторами и экспертами поднимаются вопросы онкозаболеваний, протекающих под влиянием современных факторов."Российская онкологическая служба сегодня сталкивается со многими вызовами, не только связанными с преодолением последствий глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции. Перед нами стоят масштабные задачи по разработке и внедрению новейших отечественных технологий диагностики и лечения рака, техническая модернизация службы, повышение доступности медицинской помощи по профилю онкология, во всех регионах нашей страны, в том числе присоединенных", - сказал Мурашко.Он отметил, что коллективная работа помогла пережить трудности в онкологической сфере во время пандемии коронавируса.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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сочи
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия, сочи, донецкая народная республика
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Россия, Сочи, Донецкая Народная Республика
10:32 28.10.2022 (обновлено: 10:33 28.10.2022)
 
Мурашко назвал обеспечение новых регионов доступным лечением рака важным

Мурашко: обеспечение новых регионов доступным лечением онкологии является важной задачей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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СОЧИ, 28 окт – РИА Новости. Масштабные задачи по разработке технологии диагностики и лечения рака, создание доступной медицины в этой отрасли являются важными задачами для России, в том числе в новых регионах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своём видеообращении на "Осенней академии Ассоциации онкологов России", проходящей в Сочи.
В Сочи проходит Осенняя академия Ассоциации онкологов России. В рамках делового мероприятия докторами и экспертами поднимаются вопросы онкозаболеваний, протекающих под влиянием современных факторов.
"Российская онкологическая служба сегодня сталкивается со многими вызовами, не только связанными с преодолением последствий глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции. Перед нами стоят масштабные задачи по разработке и внедрению новейших отечественных технологий диагностики и лечения рака, техническая модернизация службы, повышение доступности медицинской помощи по профилю онкология, во всех регионах нашей страны, в том числе присоединенных", - сказал Мурашко.
Он отметил, что коллективная работа помогла пережить трудности в онкологической сфере во время пандемии коронавируса.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 10:11
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоВладимир ПутинРоссияСочиДонецкая Народная Республика
 
 
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