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Иран обвинил Запад в игнорировании нападения на мавзолей в Ширазе
Иран обвинил Запад в игнорировании нападения на мавзолей в Ширазе - РИА Новости, 28.10.2022
Иран обвинил Запад в игнорировании нападения на мавзолей в Ширазе
Высший совет по правам человека Ирана в своем заявлении раскритиковал западные страны и международные правозащитные организации за отсутствие реакции на... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:29
2022-10-28T18:29
2022-10-28T18:29
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Высший совет по правам человека Ирана в своем заявлении раскритиковал западные страны и международные правозащитные организации за отсутствие реакции на произошедший в среду террористический акт в мавзолее Шах-Черах в Ширазе.В заявлении говорится, что террористическое нападение на мавзолей является очевидным нарушением международного права, и все причастные к нему должны понести ответственность.Совет добавил, что международные правозащитные организации и те западные государства, которые утверждают о поддержании принципа прав человека, продемонстрировали полное игнорирование и отсутствие реакции по поводу террористических актов, когда речь заходит об Иране.В среду вечером иранские СМИ сообщили, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения. Власти Ирана обвинили США и Израиль в организации этого террористического акта для разжигания нестабильности в Иране.
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в мире, иран, шираз, сша
Иран обвинил Запад в игнорировании нападения на мавзолей в Ширазе
Совет по правам человека в Иране обвинил Запад в игнорировании теракта в мавзолее в Ширазе