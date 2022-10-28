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Китай может стать основным партнером России в энергетике, считает эксперт - РИА Новости, 28.10.2022
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Китай может стать основным партнером России в энергетике, считает эксперт
Китай может стать основным партнером России в энергетике, считает эксперт - РИА Новости, 28.10.2022
Китай может стать основным партнером России в энергетике, считает эксперт
Китай может стать основным партнером России в энергетике, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:49
2022-10-28T16:49
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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Китай может стать основным партнером России в энергетике, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Ранее Путин, выступая на пленарной клуба "Валдай", заявил, что Россия будет пускать своих партнеров в проекты по добыче энергоресурсов, как было с уходящими европейцами и американцами."Это наиболее свежий сигнал со стороны России по смягчению энергетического кризиса, вызванного российско-украинским геополитическим конфликтом. Бесспорно, что "партнеры" (в речи Путина) в основном относится к Китаю, потому что только у Китая есть денежные средства, технологические платформы, а также положительный опыт сотрудничества и контактов с Россией", - заявил Цзя Минь.По его словам, вопрос того, насколько эффективным будет этот сигнал, "зависит не от Китая, а от того, какие меры запугивания и принуждения могут принять западные страны в отношении потенциальных партнеров"."Китайские компании в этом отношении проведут полноценную оценку и сделают предварительные заключения. Однако в предложении президента Путина есть действенные рекомендации по смягчению нынешнего энергетического кризиса в Европе и по выходу из долгосрочного тупика. Западу не следует чрезмерно это политизировать и раздувать", - подчеркнул аналитик.
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цены на нефть, владимир путин, китай, россия, европа
Цены на нефть, Владимир Путин, Китай, Россия, Европа
16:49 28.10.2022
 
Китай может стать основным партнером России в энергетике, считает эксперт

Аналитик Цзя Минь: Китай может стать основным партнером России в области энергетики

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая . Архивное фото
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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Китай может стать основным партнером России в энергетике, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее Путин, выступая на пленарной клуба "Валдай", заявил, что Россия будет пускать своих партнеров в проекты по добыче энергоресурсов, как было с уходящими европейцами и американцами.
"Это наиболее свежий сигнал со стороны России по смягчению энергетического кризиса, вызванного российско-украинским геополитическим конфликтом. Бесспорно, что "партнеры" (в речи Путина) в основном относится к Китаю, потому что только у Китая есть денежные средства, технологические платформы, а также положительный опыт сотрудничества и контактов с Россией", - заявил Цзя Минь.
По его словам, вопрос того, насколько эффективным будет этот сигнал, "зависит не от Китая, а от того, какие меры запугивания и принуждения могут принять западные страны в отношении потенциальных партнеров".
"Китайские компании в этом отношении проведут полноценную оценку и сделают предварительные заключения. Однако в предложении президента Путина есть действенные рекомендации по смягчению нынешнего энергетического кризиса в Европе и по выходу из долгосрочного тупика. Западу не следует чрезмерно это политизировать и раздувать", - подчеркнул аналитик.
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Цены на нефтьВладимир ПутинКитайРоссияЕвропа
 
 
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