https://ria.ru/20221028/kitay-1827582088.html

Китай может стать основным партнером России в энергетике, считает эксперт

Китай может стать основным партнером России в энергетике, считает эксперт - РИА Новости, 28.10.2022

Китай может стать основным партнером России в энергетике, считает эксперт

Китай может стать основным партнером России в энергетике, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:49

2022-10-28T16:49

2022-10-28T16:49

цены на нефть

владимир путин

китай

россия

европа

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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Китай может стать основным партнером России в энергетике, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Ранее Путин, выступая на пленарной клуба "Валдай", заявил, что Россия будет пускать своих партнеров в проекты по добыче энергоресурсов, как было с уходящими европейцами и американцами."Это наиболее свежий сигнал со стороны России по смягчению энергетического кризиса, вызванного российско-украинским геополитическим конфликтом. Бесспорно, что "партнеры" (в речи Путина) в основном относится к Китаю, потому что только у Китая есть денежные средства, технологические платформы, а также положительный опыт сотрудничества и контактов с Россией", - заявил Цзя Минь.По его словам, вопрос того, насколько эффективным будет этот сигнал, "зависит не от Китая, а от того, какие меры запугивания и принуждения могут принять западные страны в отношении потенциальных партнеров"."Китайские компании в этом отношении проведут полноценную оценку и сделают предварительные заключения. Однако в предложении президента Путина есть действенные рекомендации по смягчению нынешнего энергетического кризиса в Европе и по выходу из долгосрочного тупика. Западу не следует чрезмерно это политизировать и раздувать", - подчеркнул аналитик.

https://ria.ru/20221025/ssha-1826438405.html

китай

россия

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, владимир путин, китай, россия, европа