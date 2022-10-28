Кличко заявил о дефиците электроэнергии в Киеве в 50 процентов
Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в Киеве колеблется от 25 до 50 процентов
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дефицит электроэнергии в Киеве достигает 50%, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".
"На сегодняшний день дефицит электроэнергии в нашем городе колеблется от 25% до 50%", - заявил градоначальник. Разброс в показателях Кличко объяснил разницей нагрузки на электросеть в пиковые часы и в ночное время. По словам мэра, он получил комментарии от столичных энергетиков, согласно которым электроснабжение столицы может быть восстановлено в течение двух-трех недель.
Ранее в пятницу компания ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщила о введении беспрецедентных экстренных ограничений в Киеве из-за возникших повреждений в энергосистеме.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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