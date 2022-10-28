https://ria.ru/20221028/kiev-1827636458.html

Кличко заявил о дефиците электроэнергии в Киеве в 50 процентов

Кличко заявил о дефиците электроэнергии в Киеве в 50 процентов - РИА Новости, 28.10.2022

Кличко заявил о дефиците электроэнергии в Киеве в 50 процентов

Дефицит электроэнергии в Киеве достигает 50%, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев". РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:37

2022-10-28T18:37

2022-10-28T18:37

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дефицит электроэнергии в Киеве достигает 50%, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев"."На сегодняшний день дефицит электроэнергии в нашем городе колеблется от 25% до 50%", - заявил градоначальник. Разброс в показателях Кличко объяснил разницей нагрузки на электросеть в пиковые часы и в ночное время. По словам мэра, он получил комментарии от столичных энергетиков, согласно которым электроснабжение столицы может быть восстановлено в течение двух-трех недель.Ранее в пятницу компания ДТЭК "Киевские региональные электросети" сообщила о введении беспрецедентных экстренных ограничений в Киеве из-за возникших повреждений в энергосистеме.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826631055.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, виталий кличко, киев, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр