https://ria.ru/20221028/khischenie-1827474191.html
В ХМАО бухгалтеров детсада заподозрили в хищении шести миллионов рублей
В ХМАО бухгалтеров детсада заподозрили в хищении шести миллионов рублей - РИА Новости, 28.10.2022
В ХМАО бухгалтеров детсада заподозрили в хищении шести миллионов рублей
Сотрудниц бухгалтерии одного из детских садов Ханты-Мансийского автономного округа заподозрили в хищении почти 6 миллионов рублей бюджетных денег, сообщает... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:08
2022-10-28T13:08
2022-10-28T13:08
россия
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
березовский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Сотрудниц бухгалтерии одного из детских садов Ханты-Мансийского автономного округа заподозрили в хищении почти 6 миллионов рублей бюджетных денег, сообщает пресс-служба регионального управления МВД."Подозреваемые предоставляли в филиалы различных банков заведомо ложные сведения о гражданах, которые имеют право на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в образовательных организациях", – говорится в релизе.Как уточнили в ведомстве, сотрудницы детского сада в Березовском районе ХМАО вносили в списки данные не родителей, а своих родственников, которым якобы были положены такие выплаты. За полтора года они похитили почти 6 миллионов рублей, полагает следствие.Во время обысков у подозреваемых изъяли бухгалтерскую документацию, ноутбуки, флэш-накопители и банковские карты."В отношении пяти сотрудниц данного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество)", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823336898.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ханты-мансийский автономный округ, происшествия, березовский район
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Происшествия, Березовский район
В ХМАО бухгалтеров детсада заподозрили в хищении шести миллионов рублей
Сотрудниц бухгалтерии детсада в ХМАО заподозрили в хищении шести миллионов рублей