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В ХМАО бухгалтеров детсада заподозрили в хищении шести миллионов рублей - РИА Новости, 28.10.2022
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В ХМАО бухгалтеров детсада заподозрили в хищении шести миллионов рублей
В ХМАО бухгалтеров детсада заподозрили в хищении шести миллионов рублей - РИА Новости, 28.10.2022
В ХМАО бухгалтеров детсада заподозрили в хищении шести миллионов рублей
Сотрудниц бухгалтерии одного из детских садов Ханты-Мансийского автономного округа заподозрили в хищении почти 6 миллионов рублей бюджетных денег, сообщает... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:08
2022-10-28T13:08
россия
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
березовский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Сотрудниц бухгалтерии одного из детских садов Ханты-Мансийского автономного округа заподозрили в хищении почти 6 миллионов рублей бюджетных денег, сообщает пресс-служба регионального управления МВД."Подозреваемые предоставляли в филиалы различных банков заведомо ложные сведения о гражданах, которые имеют право на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в образовательных организациях", – говорится в релизе.Как уточнили в ведомстве, сотрудницы детского сада в Березовском районе ХМАО вносили в списки данные не родителей, а своих родственников, которым якобы были положены такие выплаты. За полтора года они похитили почти 6 миллионов рублей, полагает следствие.Во время обысков у подозреваемых изъяли бухгалтерскую документацию, ноутбуки, флэш-накопители и банковские карты."В отношении пяти сотрудниц данного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество)", – добавили в пресс-службе.
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россия
ханты-мансийский автономный округ
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россия, ханты-мансийский автономный округ, происшествия, березовский район
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Происшествия, Березовский район
13:08 28.10.2022
 
В ХМАО бухгалтеров детсада заподозрили в хищении шести миллионов рублей

Сотрудниц бухгалтерии детсада в ХМАО заподозрили в хищении шести миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Сотрудниц бухгалтерии одного из детских садов Ханты-Мансийского автономного округа заподозрили в хищении почти 6 миллионов рублей бюджетных денег, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"Подозреваемые предоставляли в филиалы различных банков заведомо ложные сведения о гражданах, которые имеют право на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в образовательных организациях", – говорится в релизе.
Как уточнили в ведомстве, сотрудницы детского сада в Березовском районе ХМАО вносили в списки данные не родителей, а своих родственников, которым якобы были положены такие выплаты. За полтора года они похитили почти 6 миллионов рублей, полагает следствие.
Во время обысков у подозреваемых изъяли бухгалтерскую документацию, ноутбуки, флэш-накопители и банковские карты.
"В отношении пяти сотрудниц данного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество)", – добавили в пресс-службе.
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РоссияХанты-Мансийский автономный округПроисшествияБерезовский район
 
 
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