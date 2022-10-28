https://ria.ru/20221028/khischenie-1827474191.html

В ХМАО бухгалтеров детсада заподозрили в хищении шести миллионов рублей

В ХМАО бухгалтеров детсада заподозрили в хищении шести миллионов рублей - РИА Новости, 28.10.2022

В ХМАО бухгалтеров детсада заподозрили в хищении шести миллионов рублей

Сотрудниц бухгалтерии одного из детских садов Ханты-Мансийского автономного округа заподозрили в хищении почти 6 миллионов рублей бюджетных денег, сообщает... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:08

2022-10-28T13:08

2022-10-28T13:08

россия

ханты-мансийский автономный округ

происшествия

березовский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Сотрудниц бухгалтерии одного из детских садов Ханты-Мансийского автономного округа заподозрили в хищении почти 6 миллионов рублей бюджетных денег, сообщает пресс-служба регионального управления МВД."Подозреваемые предоставляли в филиалы различных банков заведомо ложные сведения о гражданах, которые имеют право на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в образовательных организациях", – говорится в релизе.Как уточнили в ведомстве, сотрудницы детского сада в Березовском районе ХМАО вносили в списки данные не родителей, а своих родственников, которым якобы были положены такие выплаты. За полтора года они похитили почти 6 миллионов рублей, полагает следствие.Во время обысков у подозреваемых изъяли бухгалтерскую документацию, ноутбуки, флэш-накопители и банковские карты."В отношении пяти сотрудниц данного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество)", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823336898.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

березовский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ханты-мансийский автономный округ, происшествия, березовский район