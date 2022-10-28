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Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах - РИА Новости, 28.10.2022
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Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах
Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах - РИА Новости, 28.10.2022
Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принес извинения читателям еженедельника "Аргументы и факты" за высказывания своего помощника Алексея Павлова, РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:11
2022-10-28T14:12
николай патрушев
россия
общество
совет безопасности рф
украина
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принес извинения читателям еженедельника "Аргументы и факты" за высказывания своего помощника Алексея Павлова, который в статье о религиозной ситуации на Украине в "АиФ" назвал "сектой" еврейское движение "Хабад Любавич"."В опубликованной в еженедельнике "Аргументы и факты" статье помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения Алексея Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности РФ", - написал Патрушев, слова которого приведены на сайте АиФ. "С автором статьи проведена соответствующая работа", - указал Патрушев.Павлов в статье называл насущной задачу "десатанизировать" Украину, которую киевский режим, на его взгляд, превратил в "тоталитарную гиперсекту", исповедующую неоязычество как основу радикального национализма.Исполнители, посаженные Вашингтоном во властные кресла в Киеве после госпереворота в 2014 году, "реализовывали задачи, сыпавшиеся из-за океана", писал Павлов. Одна из таких задач – "переформатировать" умы украинских граждан, заставить их отказаться от многовековых традиций, запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм, добавлял помощник Патрушева.
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николай патрушев, россия, общество, совет безопасности рф, украина
Николай Патрушев, Россия, Общество, Совет Безопасности РФ, Украина
14:11 28.10.2022 (обновлено: 14:12 28.10.2022)
 
Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах

Патрушев извинился за своего помощника Павлова, назвавшего движение "Хабад Любавич" сектой

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принес извинения читателям еженедельника "Аргументы и факты" за высказывания своего помощника Алексея Павлова, который в статье о религиозной ситуации на Украине в "АиФ" назвал "сектой" еврейское движение "Хабад Любавич".
"В опубликованной в еженедельнике "Аргументы и факты" статье помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения Алексея Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности РФ", - написал Патрушев, слова которого приведены на сайте АиФ. "С автором статьи проведена соответствующая работа", - указал Патрушев.
Павлов в статье называл насущной задачу "десатанизировать" Украину, которую киевский режим, на его взгляд, превратил в "тоталитарную гиперсекту", исповедующую неоязычество как основу радикального национализма.
Исполнители, посаженные Вашингтоном во властные кресла в Киеве после госпереворота в 2014 году, "реализовывали задачи, сыпавшиеся из-за океана", писал Павлов. Одна из таких задач – "переформатировать" умы украинских граждан, заставить их отказаться от многовековых традиций, запретить настоящие ценности, которые несут православная вера, ислам и иудаизм, добавлял помощник Патрушева.
Атрибуты сатанинского капища, найденные на месте, которое раньше занимали силы ВСУ. Село Верхнеторецкое, Донецкая область.
3 июня, 19:57Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Козья Морда. Сатанизм и оккультизм стали идеологией украинских нацбатовСледы исповедования украинскими нацбатами оккультизма и сатанизма начали находить не в 2022 году, а гораздо раньше. Но основные свидетельства открываются сейчас, на каждой освобожденной территории. Кем же были эти нелюди, державшие в ужасе население Донбасса? Почему их война буквально — дьявольская? Мы поговорили с военкорами и экспертом.
 
Николай ПатрушевРоссияОбществоСовет Безопасности РФУкраина
 
 
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