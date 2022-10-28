https://ria.ru/20221028/inflyatsiya-1827493065.html

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процента

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процента - РИА Новости, 28.10.2022

Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась в сентябре до 13,7%, а по оценке на 21 октября - до 12,9%, говорится в сообщении ЦБ РФ. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:33

2022-10-28T13:33

2022-10-28T13:52

инфляция

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась в сентябре до 13,7%, а по оценке на 21 октября - до 12,9%, говорится в сообщении ЦБ РФ."Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться. В сентябре годовой темп прироста потребительских цен снизился до 13,7% (после 14,3% в августе) и, по оценке на 21 октября, уменьшился до 12,9%", - говорится в заявлении ЦБ.Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых.

https://ria.ru/20221027/inflyatsiya-1827362171.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

инфляция, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)