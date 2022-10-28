https://ria.ru/20221028/inflyatsiya-1827493065.html
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процента
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процента - РИА Новости, 28.10.2022
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась в сентябре до 13,7%, а по оценке на 21 октября - до 12,9%, говорится в сообщении ЦБ РФ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:33
2022-10-28T13:33
2022-10-28T13:52
инфляция
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась в сентябре до 13,7%, а по оценке на 21 октября - до 12,9%, говорится в сообщении ЦБ РФ."Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться. В сентябре годовой темп прироста потребительских цен снизился до 13,7% (после 14,3% в августе) и, по оценке на 21 октября, уменьшился до 12,9%", - говорится в заявлении ЦБ.Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых.
https://ria.ru/20221027/inflyatsiya-1827362171.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфляция, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Инфляция, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
13:33 28.10.2022 (обновлено: 13:52 28.10.2022)
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процента
ЦБ заявил, что годовая инфляция в России на 21 октября замедлилась до 12,9 процента