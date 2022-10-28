Рейтинг@Mail.ru
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процента - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/inflyatsiya-1827493065.html
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процента
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процента - РИА Новости, 28.10.2022
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась в сентябре до 13,7%, а по оценке на 21 октября - до 12,9%, говорится в сообщении ЦБ РФ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:33
2022-10-28T13:52
инфляция
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась в сентябре до 13,7%, а по оценке на 21 октября - до 12,9%, говорится в сообщении ЦБ РФ."Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться. В сентябре годовой темп прироста потребительских цен снизился до 13,7% (после 14,3% в августе) и, по оценке на 21 октября, уменьшился до 12,9%", - говорится в заявлении ЦБ.Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых.
https://ria.ru/20221027/inflyatsiya-1827362171.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9082cbceb7bc5f32cca175c7b44fca9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
инфляция, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Инфляция, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
13:33 28.10.2022 (обновлено: 13:52 28.10.2022)
 
Годовая инфляция в России замедлилась до 12,9 процента

ЦБ заявил, что годовая инфляция в России на 21 октября замедлилась до 12,9 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась в сентябре до 13,7%, а по оценке на 21 октября - до 12,9%, говорится в сообщении ЦБ РФ.
"Годовая инфляция продолжает постепенно замедляться. В сентябре годовой темп прироста потребительских цен снизился до 13,7% (после 14,3% в августе) и, по оценке на 21 октября, уменьшился до 12,9%", - говорится в заявлении ЦБ.
Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 20:54
Путин спрогнозировал инфляцию в 12 процентов к концу года в России
 
ИнфляцияЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала